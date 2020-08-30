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РИА Новости
РИА Новости

В Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал раннюю диагностику главным врагом рака. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".В источнике
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Говорит Москва

Главный онколог Минздрава назвал раннюю диагностику главным врагом рака

Каприн отметил, что «при маленьких локализациях, при раннем выявлении опухоли излечиваемость достигает 97%». Он призвал сразу же обращаться к врачу при появлении жалоб на здоровье.
Говорит Москва09:32
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RT на русском

Онколог назвал главного врага рака

RT на русском14:22
Lenta.ru

В Минздраве назвали главного «врага» рака

Lenta.ru14:59
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Главный онколог Минздрава назвал раннюю диагностику главным врагом рака

Говорит Москва09:32
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В Минздраве назвали основного «врага» онкологических заболеваний

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В Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний

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Главный враг рака всегда у вас под рукой: Онколог дал простейший совет

Царьград11:12
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Минздрав назвал раннюю диагностику «врагом» онкологических заболеваний

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Газета.Ru08:02
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