Здоровье
РИА НовостиВ Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний. Об этом сообщает "Научная Россия".
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Шоу-бизнес
Рубцова искусственно прибавила 80 кг, чтобы сняться в «СашеТане»
Телепрограмма 13:12
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Политика
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Джонсон настаивает на том, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.
РИА Новости 15:06
Гаджеты
Apple выпустит новый бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Американская компания Apple впервые с 2016 года представит новую бюджетную версию смартфона iPhone, которая станет преемником модели iPhone SE.
REGNUM 10:39
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM 15:53
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съёмочной группы
В Кабардино-Балкарии в городе Прохладный задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких выстрелов в направлении автомобиля, принадлежащего съёмочной группе.
RT на русском 15:51
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM вчера в 06:58
Политика
Евросоюз приостановил импорт фруктов и овощей с Украины
Европейский союз отказался от закупки некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда других стран, не входящих в объединение.
REGNUM 14:56
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
Министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК 12:10
Происшествия
Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за мемов про себя
Мэр действительно обратился с заявлением в полицию и хочет найти авторов телеграм-канала, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.
БИЗНЕС Online 05:22
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Honor 20s и Honor Play 3
MobiDevices 10:42
Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Космос
Впервые вычислена скорость потребления материи квазарами
Исследователи из Научно-технического университета Китая смогли впервые вычислить скорость, с которой раскаленный до высоких температур газ поступает из аккреционного диска вокруг квазаров в их центры.
Индикатор 13:00
Политика
Украина пообещала восстановить мобильную связь на территориях ЛДНР
Сегодня, 4 сентября, в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе пришла к соглашению о восстановлению устойчивой мобильной связи на территориях ЛДНР.
Новостной фронт 15:37
Армия и оружие
Качиньский объяснил присутствие американских войск в Польше
По словам Качиньского, которого цитирует агентство PAP, изначально на территории Польши не планировалось постоянного присутствия американских войск в рамках НАТО.
РИА Новости 14:40
Экономика
Магазин российских продуктов откроется на китайской интернет-площадке
Магазин откроется на Tmall Food & Fresh – продовольственном сегменте одной из крупнейших китайских B2C-платформ Tmall.com, входящей в состав интернет-гиганта Alibaba Group, сообщается в пресс-релизе РЭЦ.
Вести.Финанс 03:05
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Политика
На Украине объявили в розыск главу Избиркома Крыма
Малышева подозревают в госизмене, «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
КП - Крым 07:53
Гаджеты
Появилась новая версия Android от Google
Компания Google выпустила десятую версию операционной системы Android. Об этом сообщается в блоге американской корпорации.
Клопс вчера в 16:54
Политика
Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов
Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о химической кастрации для педофилов. Об этом сообщает "112 Украина".
Газета.Ru 05:38
Политика
Лавров оценил ситуацию в международных отношениях: Со дна постучали
Международные отношения продолжают "стабильно осложняться", и этот процесс не удаётся остановить.
Life.ru 12:40
Политика
Рухани объявил о новом сокращении ядерных обязательств Ирана
Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.
RT на русском 14:50
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22