Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве назвали основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний. Об этом сообщает "Научная Россия".
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

В Минздраве раскрыли основные факторы развития рака

Москва 2415:06

Главный онколог назвал основные факторы развития рака

Rambler News Service00:51

Названы главные факторы развития рака

URA.Ru05:18

Главный онколог Минздрава перечислил основные причины рака

Московский Комсомолец07:25

Названы главные факторы развития рака

Lenta.ru04:05

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

ТАСС03:15

В Минздраве назвали основные факторы развития рака

РИА Новости12:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:26, Вашингтон
Происшествия

Тела пилотов Су-25 оказались под завалами

Lenta.ru 03:55
Политика

Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше

Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия 21:34
Армия и оружие

США назвали даты размещения запрещенных ДРСМД ракет

Известия 17:42
Политика

Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с DW

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прежде комментировать ситуацию с Deutsche Welle следует дождаться анализа депутатов Госдумы.
RT на русском 21:13
Технологии

Twitter приостановил возможность оставлять записи с помощью SMS

Пользователи Twitter некоторое время не смогут публиковать записи в социальной сети посредством SMS.
РЕН ТВ 17:18
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Авто

Toyota выпустила обновлённый компактвэн Toyota Calya

Компания Toyota выпустила обновленную версию минивэна Calya. Фотографии новинки накануне появились в Сети.
Новые автомобили 01:18
Авто

Дайджест дня: самый оригинальный Mini, Panamera в каршеринге и другие события автоиндустрии

Авторевю 19:21
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла почти на 4%

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Ведомости 13:04
Футбол

Мхитарян раскрыл детали своего трансфера в «Рому»

ProstoProSport 13:41
Шоу-бизнес

Актриса Нина Ургант отмечает 90-летний юбилей

Сегодня, 4 сентября, свой 90-летний юбилей отмечает актриса театра и кино Нина Ургант.
78.ru 02:07
Политика

Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко

Известия 09:50
Политика

Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору

РИА Новости 01:07
Футбол

Джан возмущён решением «Ювентуса» не заявлять его на Лигу чемпионов

Немецкий полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан крайне раздосадован и возмущён решением клуба не включать его в состав на матчи Лиги чемпионов.
Чемпионат 06:12
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Футбол

Игроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара

Футболисты «Барселоны» разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.
Sport24.ru 12:44
Политика

Лавров отказался считать Китай старшим братом для России

Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК 21:06
Здоровье

Алтайские школы получили 16 новых автобусов

Всего по стране школы получат 2,45 тыс. школьных автобусов.
REGNUM 11:25
Политика

Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали

Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru 20:02
Транспорт

Минтранс предложил отменить досмотр на внутренних транзитных рейсах

Минтранс планирует отменить предполетный досмотр на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, соответствующие изменения направлены на согласование в ведомства.
РБК 09:38
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Авто

АвтоВАЗ увеличил в России продажи автомобилей Lada в августе

Автоновости дня 05:20
Здоровье

Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами

"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Политика

Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма

По оценке экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, на блокаде Крыма украинская экономика потеряла $1 млрд.
Newvz.ru вчера в 03:29
Политика

Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке брексита

Палата общин парламента Великобритании приняла в третьем чтении законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца, до 31 декабря 2020 года, в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с ЕС.
RT на русском 15:08
Экономика

Глава Сахалинской области рассказал о проблемах, волнующих граждан

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании Госсовета РФ посвятил свой доклад вопросам, реально волнующим жителей Сахалинской области.
NewInform 09:42
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Политика

Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по развалу страны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые приближают развал страны.
Известия вчера в 23:32
Политика

Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском 21:43
Политика

Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере

Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 15:17
Как работают Яндекс.Новости?
ВЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное