Здоровье
РИА НовостиВ Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний. Об этом сообщает "Научная Россия".
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
Наука
Ученые разработали новую вакцину против ВИЧ
Американские ученые из Школы медицины Маунт-Синай заявили о создании новой вакцины против ВИЧ-инфекции.
UfaTime.ru 02 сентября в 03:12
Теннис
Берреттини обыграл Монфиса и вышел в полуфинал US Open
Газета.Ru 18:31
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Авто
АвтоВАЗ увеличил в России продажи автомобилей Lada в августе
Автоновости дня 05:20
Шоу-бизнес
Бабушка Ивана Урганта «послала» его в свой день рождения
Сегодня народная артистка РСФСР Нина Ургант отмечает 90-летний юбилей.
Дни24 20:00
Политика
Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине
Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 16:43
Политика
На Курилах запущен крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, сообщили в пресс-службе компании "Гидрострой", построившей комплекс.
Российская газета 20:44
Политика
В ЕС согласовали продление санкций против России на полгода
Как рассказал дипломатический источник в институтах ЕС, за этим должно последовать официальное решение Совета Евросоюза.
Московский Комсомолец 10:31
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Политика
Украина пообещала восстановить мобильную связь на территориях ЛДНР
Сегодня, 4 сентября, в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе пришла к соглашению о восстановлению устойчивой мобильной связи на территориях ЛДНР.
Новостной фронт 15:37
Гаджеты
Google объявила о выходе Android 10
Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня вчера в 17:35
Экономика
Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию
Потребительские цены в России с 27 августа по 2 сентября 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:04
Армия и оружие
В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет
США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.
РБК 18:56
Политика
Андрей Никитин принял участие в заседании президиума Госсовета во Владивостоке
Сегодня, 4 сентября, Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное национальной программе развития Дальнего Востока.
53 новости 12:24
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Авто
В НАМИ разработали пикап «Гренадёр»
Пикап «Гренадёр» разработан российскими специалистами в конце 90-х годов.
32CARS.ru 08:47
Театры
Дмитрий Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории России
Актёр театра и кино Дмитрий Певцов в интервью «Комсомольской правде» назвал председателя совета министров СССР Иосифа Сталина «величайшим человеком в истории России».
Рамблер 11:57
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
ТАСС 08:23
Происшествия
Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Пассажир самолета авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, заменил пилота, который не вышел на работу.
РБК 19:57
Общество
Более 40% жителей КНДР страдают от недоедания, заявили в ООН
Около 11 миллионов северокорейцев, или 43,4% населения КНДР, страдают от недоедания, говорится в докладе спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в КНДР Томаса Охеа Кинтаны.
РИА Новости 18:49
Политика
Лавров оценил мнение, что Китай является «старшим братом» России
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Известия» прокомментировал мнение о том, что Китай «играет роль старшего брата» для России.
RT на русском 20:15
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Армия и оружие
Украинский генерал призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США
На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота.
РИА Новости 20:07