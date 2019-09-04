Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве назвали основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний. Об этом сообщает "Научная Россия".
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

В Минздраве раскрыли основные факторы развития рака

Москва 2415:06

В Минздраве назвали основные факторы развития рака

РИА Новости12:28

Главный онколог назвал основные факторы развития рака

Rambler News Service00:51

Главный онколог Минздрава перечислил основные причины рака

Московский Комсомолец07:25

Названы главные факторы развития рака

Lenta.ru04:05

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

ТАСС03:15

Названы главные факторы развития рака

URA.Ru05:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
Наука

Ученые разработали новую вакцину против ВИЧ

Американские ученые из Школы медицины Маунт-Синай заявили о создании новой вакцины против ВИЧ-инфекции.
UfaTime.ru 02 сентября в 03:12
Происшествия

BMW врезался в столб и загорелся у заправки на Уральской улице

78.ru 16:42
Теннис

Берреттини обыграл Монфиса и вышел в полуфинал US Open

Газета.Ru 18:31
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Авто

В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4

В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Авто

АвтоВАЗ увеличил в России продажи автомобилей Lada в августе

Автоновости дня 05:20
Шоу-бизнес

Бабушка Ивана Урганта «послала» его в свой день рождения

Сегодня народная артистка РСФСР Нина Ургант отмечает 90-летний юбилей.
Дни24 20:00
Политика

Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине

Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 16:43
Политика

На Курилах запущен крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, сообщили в пресс-службе компании "Гидрострой", построившей комплекс.
Российская газета 20:44
Политика

В ЕС согласовали продление санкций против России на полгода

Как рассказал дипломатический источник в институтах ЕС, за этим должно последовать официальное решение Совета Евросоюза.
Московский Комсомолец 10:31
Гаджеты

Apple выпустит бюджетный iPhone

Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Политика

Украина пообещала восстановить мобильную связь на территориях ЛДНР

Сегодня, 4 сентября, в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе пришла к соглашению о восстановлению устойчивой мобильной связи на территориях ЛДНР.
Новостной фронт 15:37
Футбол

Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами

Чемпионат 16:50
Наука

Денисовцы по форме пальцев оказалась неотличимы от современных людей

Ugpressa.ru 15:52
Гаджеты

Google объявила о выходе Android 10

Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня вчера в 17:35
Экономика

Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию

Потребительские цены в России с 27 августа по 2 сентября 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:04
Армия и оружие

В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет

США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.
РБК 18:56
Происшествия

Летчики разбившегося в Ставропольском крае Су-25УБ погибли

ТК Звезда 05:56
Политика

Андрей Никитин принял участие в заседании президиума Госсовета во Владивостоке

Сегодня, 4 сентября, Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное национальной программе развития Дальнего Востока.
53 новости 12:24
Армия и оружие

Россия испугалась продавать Турции истребители Су-57

Avia.pro 09:01
Шоу-бизнес

Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций

Экономика сегодня вчера в 15:39
Авто

В НАМИ разработали пикап «Гренадёр»

Пикап «Гренадёр» разработан российскими специалистами в конце 90-х годов.
32CARS.ru 08:47
Театры

Дмитрий Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории России

Актёр театра и кино Дмитрий Певцов в интервью «Комсомольской правде» назвал председателя совета министров СССР Иосифа Сталина «величайшим человеком в истории России».
Рамблер 11:57
Общество

Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
ТАСС 08:23
Происшествия

Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Пассажир самолета авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, заменил пилота, который не вышел на работу.
РБК 19:57
Общество

Более 40% жителей КНДР страдают от недоедания, заявили в ООН

Около 11 миллионов северокорейцев, или 43,4% населения КНДР, страдают от недоедания, говорится в докладе спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в КНДР Томаса Охеа Кинтаны.
РИА Новости 18:49
Политика

Лавров оценил мнение, что Китай является «старшим братом» России

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Известия» прокомментировал мнение о том, что Китай «играет роль старшего брата» для России.
RT на русском 20:15
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Политика

В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы

«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Армия и оружие

Украинский генерал призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США

На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота.
РИА Новости 20:07
Как работают Яндекс.Новости?
ВЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное