В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи
Смотрите также
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей
Раскрыт принцип действия российской вакцины от коронавируса
«Алроса» добыла крупнейший в истории России цветной алмаз
В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае
В Индии пассажирский самолет потерпел крушение при посадке
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
Президент Ливана назвал три версии взрыва в Бейруте
Немецкий бизнес оценил письмо сенаторов США о «Северном потоке — 2»
Лукашенко: Ельцин пожалел о том, что выбрал Путина своим преемником
Борт из Ставрополя штатно сел в Москве после сообщения о неисправности
Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков
Дегтярев предложил отменить запрет Фургала на полеты в бизнес-классе
Безалкогольное пиво негативно воздействует на организм
Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»
Главу штаба кандидата в президенты Белоруссии арестовали на 10 суток
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях в 2021 году
Раскрыт принцип действия российской вакцины от коронавируса
Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса
Минздрав ответил на сообщения о вакцинации чиновников от коронавируса
Массовая кампания по вакцинации против коронавируса стартует в октябре
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
В Индии пассажирский самолет потерпел крушение при посадке
В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи
Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России
Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей
Немецкий бизнес оценил письмо сенаторов США о «Северном потоке — 2»
Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
«Алроса» добыла крупнейший в истории России цветной алмаз
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
Президент Ливана назвал три версии взрыва в Бейруте
Мещанский суд запретил Wheely работать в течение 90 дней
Первыми получателями вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, станут медработники и пожилые люди. Об этом сообщил в пятницу, 7 августа, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. В настоящий момент идет завершающий — третий этап испытания препарата.В источнике
С чего всё началось
Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса
На начальном этапе вакцинации от коронавируса препарат получат медицинские работники и пожилые жители страны, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.
РИА Новости03:39
Подробнее о событии
Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от коронавируса: названа точная дата
Комсомольская правда05:41