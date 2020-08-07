Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи

Первыми получателями вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, станут медработники и пожилые люди. Об этом сообщил в пятницу, 7 августа, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. В настоящий момент идет завершающий — третий этап испытания препарата.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса

Разработка вакцины от коронавируса Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию в России планируют начать в октябре.
РИА Новости03:39
Подробнее о событии
RT на русском

В России 12 августа зарегистрируют вакцину от COVID-19

RT на русском08:18
Lenta.ru

В Минздраве назвали первых получателей вакцины от коронавируса в России

Lenta.ru03:42
Комсомольская правда

Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от коронавируса: названа точная дата

Комсомольская правда05:41
ТАСС

В Минздраве сообщили, что первыми от коронавируса будут прививаться медики и пожилые люди

ТАСС04:36
Известия

В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи

Известия04:53
РИА Новости

Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса

РИА Новости03:39
Газета.Ru

Медработники и пожилые россияне первыми получат вакцину от коронавируса

Газета.Ru07:07

Новый козырь PlayStation 5 будет шокирующим. Слухи говорят, что Sony заполучила временную эксклюзивность для неожиданных топовых игр

Бывший руководитель GameInformer Имран Хан (Imran Khan) заявил, что Sony якобы сделает временными эксклюзивами несколько очень популярных и важных мультиплатформенных проектов.
iXBT.com09:48

Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газетавчера в 03:51
12