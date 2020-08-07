Новый кроссовер Ford Evos заменит собой сразу три модели

Компания Ford видит решение данной проблемы в выпуске новой универсальной модели, а именно кроссовера Ford Evos, который бы заменил собой сразу две модели (S-Max и Mondeo) и перетянул на себя их аудиторию.