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Известия
Известия

В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи

Первыми получателями вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, станут медработники и пожилые люди. Об этом сообщил в пятницу, 7 августа, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. В настоящий момент идет завершающий — третий этап испытания препарата.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минздраве рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса

Разработка вакцины от коронавируса Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию в России планируют начать в октябре.
РИА Новости03:39
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Коммерсантъ

Первыми вакцину от коронавируса получат медики и пожилые люди

Коммерсантъ05:16
ТАСС

В Минздраве сообщили, что первыми от коронавируса будут прививаться медики и пожилые люди

ТАСС04:36
RT на русском

В Минздраве назвали ожидаемую дату регистрации вакцины от коронавируса

RT на русском04:02
URA.Ru

В Минздраве раскрыли, кто первым получит вакцину от коронавируса

URA.Ru04:11
Газета.Ru

В Минздраве рассказали, кто первым получит вакцину от COVID-19

Газета.Ru04:17
Известия

В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи

Известия04:53
РИА Новости

В Минздраве рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса

РИА Новости03:39

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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Стюарды рассмотрели протест Renault против Racing Point

После финиша Гран При Штирии, Венгрии и Великобритании в Renault подавали официальный протест на конструкцию воздуховодов охлаждения тормозов машин Racing Point, считая, что команда скопировала эти решения у Mercedes, а не разработала самостоятельно, как обязывает регламент.
F1news.ru5 августа в 10:51

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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