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Известия
Известия

В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи

Первыми получателями вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, станут медработники и пожилые люди. Об этом сообщил в пятницу, 7 августа, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. В настоящий момент идет завершающий — третий этап испытания препарата.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минздраве рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса

Разработка вакцины от коронавируса Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию в России планируют начать в октябре.
РИА Новости03:39
Подробнее о событии
РБК

В Минздраве назвали сроки регистрации российской вакцины от коронавируса

РБК07:16
Газета.Ru

Медработники и пожилые россияне первыми получат вакцину от коронавируса

Газета.Ru07:07
РИА Новости

В Минздраве рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса

РИА Новости03:39
ТАСС

В Минздраве сообщили, что первыми от коронавируса будут прививаться медики и пожилые люди

ТАСС04:36
RT на русском

В Минздраве назвали ожидаемую дату регистрации вакцины от коронавируса

RT на русском04:02
Известия

В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи

Известия04:53
Коммерсантъ

Первыми вакцину от коронавируса получат медики и пожилые люди

Коммерсантъ05:16

Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБК05:27
12

Новое крыло, новые ракеты: в США оценили модернизацию Ту-95

Новейшая версия российского самолета имеет гораздо более широкие возможности, чем ее прототип - тот, как известно, мог сбрасывать только неуправляемые свободнопадающие бомбы (в основном термоядерные).
Российская газета03:03
36

Москве и Петербургу предсказали удвоение рынка коворкингов в 2020 году

Если в январе 2020 года в столице работало 115 гибких рабочих пространств общей площадью 182 тыс. кв. м, то в июле объем рынка flex-офисов составлял 206 тыс. кв. м. К концу года таких офисов уже будет 290 тыс. кв. м. Рынок гибких офисных пространств в столице растет высокими темпами второй город подряд.
РБК03:30

«Норникель» представил план ликвидации последствий аварии в Норильске

Как сообщила «РИА Новости» глава комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина, этот проект обсуждался членами палаты, однако к нему было много замечаний.
Ведомости4 августа в 12:17