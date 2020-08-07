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Первыми получателями вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, станут медработники и пожилые люди. Об этом сообщил в пятницу, 7 августа, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. В настоящий момент идет завершающий — третий этап испытания препарата.В источнике
С чего всё началось
В Минздраве рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовую вакцинацию в России планируют начать в октябре.
РИА Новости03:39
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