Москве и Петербургу предсказали удвоение рынка коворкингов в 2020 году

Если в январе 2020 года в столице работало 115 гибких рабочих пространств общей площадью 182 тыс. кв. м, то в июле объем рынка flex-офисов составлял 206 тыс. кв. м. К концу года таких офисов уже будет 290 тыс. кв. м. Рынок гибких офисных пространств в столице растет высокими темпами второй город подряд.