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Известия
Известия

В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи

Первыми получателями вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, станут медработники и пожилые люди. Об этом сообщил в пятницу, 7 августа, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. В настоящий момент идет завершающий — третий этап испытания препарата.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса

На начальном этапе вакцинации от коронавируса препарат получат медицинские работники и пожилые жители страны, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.
РИА Новости03:39
Подробнее о событии
Lenta.ru

У России захотели купить вакцину от коронавируса

Lenta.ru11:15
RT на русском

В России 12 августа зарегистрируют вакцину от COVID-19

RT на русском08:18
Известия

В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи

Известия04:53
Интерфакс

Минздрав уточнил сроки регистрации COVID-вакцины центра Гамалеи

Интерфакс05:14
РИА Новости

Минздрав рассказал о регистрации вакцины Центра Гамалеи от COVID-19

РИА Новости05:04
ТАСС

Минздрав сообщил, что документы для регистрации вакцины от COVID-19 проходят экспертизу

ТАСС05:04
Газета.Ru

Медработники и пожилые россияне первыми получат вакцину от коронавируса

Газета.Ru07:07

На одного из адвокатов Сафронова завели дисциплинарное производство

Управления Минюста по Москве, Петербургу и Ленобласти направили в региональные адвокатские палаты представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении шестерых адвокатов Сафронова: Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина, Олега Елисеева, Ивана Павлова, а также Смирнова.
На одного из адвокатов Сафронова завели дисциплинарное производство
Интерфакс12:30

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)07:00
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