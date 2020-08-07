Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Интерфакс
Интерфакс

Минздрав уточнил сроки регистрации COVID-вакцины центра Гамалеи

В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что промышленное производство вакцины против коронавируса, разработанной НИЦ имени Гамалеи, планируется в сентябре, а вакцины, разработанной "Вектором" – в октябре.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса

Гендиректор учреждения Ринат Максютов ранее заявил, что запуск вакцины в производство запланирован на ноябрь. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости03:39
Подробнее о событии
Lenta.ru

У России захотели купить вакцину от коронавируса

Lenta.ru11:15
RT на русском

В России 12 августа зарегистрируют вакцину от COVID-19

RT на русском08:18
ТАСС

Минздрав сообщил, что документы для регистрации вакцины от COVID-19 проходят экспертизу

ТАСС05:04
URA.Ru

В Минздраве раскрыли, кто первым получит вакцину от коронавируса

URA.Ru04:11
РИА Новости

Минздрав рассказал о регистрации вакцины Центра Гамалеи от COVID-19

РИА Новости05:04
Интерфакс

Минздрав уточнил сроки регистрации COVID-вакцины центра Гамалеи

Интерфакс05:14
Известия

В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи

Известия04:53

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

Российские власти "используют целый ряд мер", чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена и то, что они считают "антироссийским истеблишментом", говорится в заявлении директора американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины.
Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена
РИА Новости15:35
38

NYT: Помпео предупредил Лаврова из-за «сговора» с талибами

Как отмечает газета, это первый известный случай, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к России из-за сообщений о "выплатах талибам", о которых ранее со ссылкой на источники в спецслужбах писали американские СМИ.
News.ru16:06

Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUM09:11
30

Ювентус — Лион 2:1 (2-й тайм)

Турин, Италия, 7 августа 2020, 23:32 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду реализовал одиннадцатиметровый удар в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с французским «Лионом».
REGNUM16:32

Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБК05:27
34

Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM21:48
358