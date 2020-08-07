Минздрав уточнил сроки регистрации COVID-вакцины центра Гамалеи
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В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что промышленное производство вакцины против коронавируса, разработанной НИЦ имени Гамалеи, планируется в сентябре, а вакцины, разработанной "Вектором" – в октябре.В источнике
С чего всё началось
Минздрав назвал первых получателей вакцины от коронавируса
Гендиректор учреждения Ринат Максютов ранее заявил, что запуск вакцины в производство запланирован на ноябрь. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости03:39
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