Общество

Газета.RuГазета.RuВ Минздраве назвали полезные для сердца продукты

Минздрав России опубликовал рекомендации, согласно которым замена мяса рыбой способно укрепить здоровье сердца, передает РИА "Новости". Отмечается, что употребление кураги, фасоли и орехов также уменьшат риск заболеваний.
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Врачи назвали полезные для здоровья сердца продукты питания

РБКвчера в 23:59

Как сохранить здоровое сердце: советы врачей

Вести.Ruвчера в 21:59

Врачи перечислили продукты, помогающие защитить сердце

Телеканал 360°вчера в 20:45

Названы полезные для здоровья сердца продукты

Lenta.ruвчера в 21:43

Названы полезные для здоровья сердца продукты

RT на русскомвчера в 20:42

Названы продукты, которые помогут сохранить здоровье сердца

РЕН ТВвчера в 20:31

Названы полезные для здоровья сердца продукты

РИА Новостивчера в 20:18
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Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Экономика

Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Политика

Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
Известия 01:33
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Политика

Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который в августе перенес инсульт, сегодня скончался.
Российская газета 06:32
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова в роли модели затмила мировых звезд в Париже

Актриса Светлана Ходченкова попробовала себя в роли манекенщицы, выйдя на подиум вместе с Евой Лонгорией, Ашварией Рай, Хелен Миррен и многими другими.
Народные новости 04:49
Политика

Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю - праздником Рош ха-Шана - и отметил, что этот праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:39
Наука

Сотни мусорных островов обнаружены в Черном море

В Черном море ученые обнаружили сотни мусорных островов.
Актуальные Новости вчера в 02:42
Происшествия

В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы

В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 04:01
Общество

Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

РИА Новости вчера в 19:14
Общество

Российская молодежь отказалась экономить на путешествиях

В исследовании сказано, что в стране 60 процентов представителей поколения Z, то есть родившихся после 1995 года юношей и девушек, считают поездки важнейшей статьей своих расходов.
Lenta.ru 06:13
Футбол

Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком» в Примере

"Валенсия" благодаря голу полузащитника сборной России Дениса Черышева со счетом 1:0 победила в "Атлетик" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.
Российская газета вчера в 11:25
Футбол

ЦСКА разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

RT на русском 06:28
Театры

Скончался режиссер Марк Захаров

URA.Ru вчера в 05:25
Политика

Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Политика

Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом

Газета.Ru 04:17
Армия и оружие

В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии

РИА Новости вчера в 07:25
Космос

Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

ТАСС 01:29
Шоу-бизнес

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 27 сентября в 18:05
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Происшествия

В Москве при падении автомобиля в реку погибли два человека

В результате падения автомобиля в Москву-реку в районе Коломенской набережной погибли два человека.
RT на русском 05:58
Политика

В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру

Парламентская газета 05:17
Футбол

Смолов извинился перед Семаком за высказывания в матче с «Зенитом»

Матч ТВ 04:02
Политика

Порошенко назвал отставку Волкера

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал новость об отставке специального представителя США по Украине Курта Волкера, назвав ее тревожной.
МонаВиста вчера в 06:31
Гаджеты

Логотип Apple в iPhone и MacBook начнет светиться и менять цвет

Накануне американская компания запатентовала логотип в смартфонах и ноутбуках, который в зависимости и от уведомлений будет светиться и менять цвет.
Astera 27 сентября в 17:25
Космос

Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя

Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
Военное обозрение 27 сентября в 09:22
Политика

Иран захотел от США 50 миллиардов долларов

Если США хотят, чтобы Иран вернулся к Совместному всеобъемлющему плану действий (СПВД), то должны выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов и вернуться к ядерной сделке.
Lenta.ru 06:28
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