Минздрав России опубликовал рекомендации, согласно которым замена мяса рыбой способно укрепить здоровье сердца, передает РИА "Новости". Отмечается, что употребление кураги, фасоли и орехов также уменьшат риск заболеваний.

В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

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