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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минздраве назвали причины повторного заболевания COVID-19

Причиной повторного заболевания коронавирусной инфекцией являются индивидуальные особенности иммунной системы, пояснил инфекционист. Так, при ослабленном иммунитете у человека после первого заражения может выработаться недостаточное количество антител, что сделает возможным повторное заболевание.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минздраве назвали причину повторного заболевания COVID-19

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил в видеообращении в соцсети "ВКонтакте", что во второй раз с начала пандемии попал в больницу с диагнозом COVID-19.
РИА Новости05:39
Подробнее о событии
Российская газета

В Минздраве пояснили, кто может заразиться коронавирусом повторно

Российская газета05:51
РБК

В Минздраве назвали причины повторного заражения COVID-19

РБК05:12
Комсомольская правда

Когда возможно повторное заражение коронавирусом, рассказали в Минздраве

Комсомольская правда05:38
Интерфакс

Главный инфекционист Минздрава назвал условия для повторного заражения COVID-19

Интерфакс05:18
Газета.Ru

В Минздраве назвали причины повторного заболевания COVID-19

Газета.Ru05:13
РИА Новости

В Минздраве назвали причину повторного заболевания COVID-19

РИА Новости05:39
RT на русском

Инфекционист оценил возможность повторного заболевания коронавирусом

RT на русском05:06

Врачи омской больницы не нашли токсичных веществ в крови Навального

Сабаев рассказал, что при поступлении Навального в стационар проводились исследования на широкий спектр наркотических и синтетических веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы — и результат был отрицательным.
Врачи омской больницы не нашли токсичных веществ в крови Навального
Слово и Деловчера в 14:32
1,4K

Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального
Lenta.ru06:01
1,8K

Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам

Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.
Газета.Ru02:51
1,6K

Нарушения в работе гипофиза могут привести к диабету

Ученые считают, что раскрытие мультисистемных процессов, которые приводят к нарушению чувствительности гипоталамуса с инсулину, это очень важный шаг к пониманию основ гена DUSP8 как гена риска при развитии сахарного диабета.
Live2401:23
8

Выросло число жертв массовой аварии на КАД Петербурга

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 августа около 14:10 мск во Всеволожском районе водитель легкового автомобиля Skoda на 48 км внутреннего кольца КАД совершил столкновение с грузовым бензовозом Volvo, после чего обе машины, пробив ограждение, выехали на внешнее кольцо КАД.
REGNUM06:50
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Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru02:19
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В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
Evo-rus.com02:01
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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Компания Джека Ма перед IPO отчиталась о росте прибыли в 10 раз

Подконтрольная одному из богатейших людей Китая Джеку Ма (Forbes в режиме реального времени оценивает его состояние в $50,7 млрд) финансово-технологическая компания Ant Group Co. подала документы для проведения первичного публичного размещения (IPO) акций на биржах в Гонконге и Шанхае, сообщает Wall Street Journal (WSJ).
РБК07:36