В Минздраве назвали причины повторного заболевания COVID-19
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Причиной повторного заболевания коронавирусной инфекцией являются индивидуальные особенности иммунной системы, пояснил инфекционист. Так, при ослабленном иммунитете у человека после первого заражения может выработаться недостаточное количество антител, что сделает возможным повторное заболевание.В источнике
С чего всё началось
В Минздраве назвали причину повторного заболевания COVID-19
Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил в видеообращении в соцсети "ВКонтакте", что во второй раз с начала пандемии попал в больницу с диагнозом COVID-19.
РИА Новости05:39
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