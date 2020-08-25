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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минздраве назвали причины повторного заболевания COVID-19

Причиной повторного заболевания коронавирусной инфекцией являются индивидуальные особенности иммунной системы, пояснил инфекционист. Так, при ослабленном иммунитете у человека после первого заражения может выработаться недостаточное количество антител, что сделает возможным повторное заболевание.В источнике
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РИА Новости

В Минздраве назвали причину повторного заболевания COVID-19

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил в видеообращении в соцсети "ВКонтакте", что во второй раз с начала пандемии попал в больницу с диагнозом COVID-19.
РИА Новости05:39
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Российская газета

В Минздраве пояснили, кто может заразиться коронавирусом повторно

Российская газета05:51
РИА Новости

В Минздраве назвали причину повторного заболевания COVID-19

РИА Новости05:39
Интерфакс

Главный инфекционист Минздрава назвал условия для повторного заражения COVID-19

Интерфакс05:18
Комсомольская правда

Когда возможно повторное заражение коронавирусом, рассказали в Минздраве

Комсомольская правда05:38
Газета.Ru

В Минздраве назвали причины повторного заболевания COVID-19

Газета.Ru05:13
РБК

В Минздраве назвали причины повторного заражения COVID-19

РБК05:12
RT на русском

Инфекционист оценил возможность повторного заболевания коронавирусом

RT на русском05:06

Названы сроки создания летного образца ракеты «Союз-5»

Первый летный образец перспективной ракеты-носителя «Союз-5» будет изготовлен в конце 2022 – начале 2023 года, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (предприятие-изготовитель ракет «Союз») Дмитрий Баранов.
Взгляд.ру09:09

Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Lenta.ru06:01
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Члена КС Белоруссии арестовали на десять суток за незаконную акцию

Заводской суд Минска приговорил члена Координационного совета оппозиции, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского к 10 суткам ареста за организацию несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости08:50
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Online02:43
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Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru02:19
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