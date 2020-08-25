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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минздраве назвали причины повторного заболевания COVID-19

Причиной повторного заболевания коронавирусной инфекцией являются индивидуальные особенности иммунной системы, пояснил инфекционист. Так, при ослабленном иммунитете у человека после первого заражения может выработаться недостаточное количество антител, что сделает возможным повторное заболевание.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Главный инфекционист Минздрава назвал условия для повторного заражения COVID-19

В прошлый раз Чуланов говорил о редкости повторных заражений в июле. Тогда губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что местный врач в течение двух месяцев дважды заразился коронавирусом во второй раз. Весной сообщалось о повторном заражении пациентки из Бурятии.
Интерфакс05:18
Подробнее о событии
Российская газета

В Минздраве пояснили, кто может заразиться коронавирусом повторно

Российская газета05:51
РБК

В Минздраве назвали причины повторного заражения COVID-19

РБК05:12
Комсомольская правда

Когда возможно повторное заражение коронавирусом, рассказали в Минздраве

Комсомольская правда05:38
Интерфакс

Главный инфекционист Минздрава назвал условия для повторного заражения COVID-19

Интерфакс05:18
Газета.Ru

В Минздраве назвали причины повторного заболевания COVID-19

Газета.Ru05:13
РИА Новости

Инфекционист оценил риск повторного заражения коронавирусом

РИА Новости05:39
RT на русском

Инфекционист оценил возможность повторного заболевания коронавирусом

RT на русском05:06

Песков прокомментировал выводы немецких врачей по диагнозу Навального

В заявлении немецких врачей по диагнозу основателя ФБК Алексея Навального для российских специалистов нет ничего нового, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал выводы немецких врачей по диагнозу Навального
Ведомости06:05

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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Под Волгоградом в ДТП разбились двое жителей Самарской области

По предварительным данным, 25 августа в 15:38 на 571 км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград Nissan Almera, за рулём которого был 43-летний житель Самарской области, не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF.
REGNUM05:21
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Росгвардия выразила признательность основателю «Омбудсмена полиции»

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил «признательность за конструктивное взаимодействие» создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.
Коммерсантъ05:49
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Меркель призвала российские власти расследовать отравление Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас в совместном заявлении призвали российские власти провести открытое расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.
МР7.рувчера в 15:58
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Минздрав Руанды нашел объяснение всплеску заболеваемости COVID-19

Проведение массового тестирования на рынках в столице Кигали стало причиной рекордного ежедневного прироста выявления новых случаев инфицирования, 22 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Руанды в Twitter.
ИА Красная Весна23 августа в 07:57

В Евросоюзе отказались считать протесты в Белоруссии выбором между РФ и ЕС

Замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид не согласилась с тезисом, что события в Белоруссии следует трактовать как выбор страны между Европейским союзом и Российской Федерацией.
Московский Комсомолец05:59

Биологам удалось вырастить новую печень в лимфатических узлах свиней

Специалисты из Медицинской школы Питтсбургского университета смогли вырастить печень в лимфатических узлах крупных животных с больным органом из их же гепатоцитов, сообщается в журнале Liver Transplantation.
Live24вчера в 08:43
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Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:02
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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