В Минздраве назвали причины повторного заболевания COVID-19
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Причиной повторного заболевания коронавирусной инфекцией являются индивидуальные особенности иммунной системы, пояснил инфекционист. Так, при ослабленном иммунитете у человека после первого заражения может выработаться недостаточное количество антител, что сделает возможным повторное заболевание.В источнике
С чего всё началось
Главный инфекционист Минздрава назвал условия для повторного заражения COVID-19
В прошлый раз Чуланов говорил о редкости повторных заражений в июле. Тогда губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что местный врач в течение двух месяцев дважды заразился коронавирусом во второй раз. Весной сообщалось о повторном заражении пациентки из Бурятии.
Интерфакс05:18
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