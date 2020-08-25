В прошлый раз Чуланов говорил о редкости повторных заражений в июле. Тогда губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что местный врач в течение двух месяцев дважды заразился коронавирусом во второй раз. Весной сообщалось о повторном заражении пациентки из Бурятии.

Интерфакс 05:18