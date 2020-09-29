Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что почти 90% из 129 тыс. коек, которые были развернуты в стране для пациентов с коронавирусом, заняты. В то же время он отметил, что в случае необходимости число коек может быть увеличено.

Алексей Кузнецов российский экономист В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом.