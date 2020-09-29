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Известия
Известия

В Минздраве назвали процент занятых коек для пациентов с коронавирусом

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что почти 90% из 129 тыс. коек, которые были развернуты в стране для пациентов с коронавирусом, заняты. В то же время он отметил, что в случае необходимости число коек может быть увеличено.В источнике
Алексей Кузнецовроссийский экономист
В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом.
С чего всё началось
ТАСС

В России занято почти 90% коек для пациентов с коронавирусом

Почти 90% из 129 тыс. коек, развернутых в России для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, заняты. При этом, в случае необходимости число коек может быть увеличено, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
ТАСС17:35
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РБК

В России заполненность коек для больных COVID-19 приблизилась к 90%

РБК21:19
Известия

В Минздраве назвали процент занятых коек для пациентов с коронавирусом

Известия21:05
ТАСС

В России занято почти 90% коек для пациентов с коронавирусом

ТАСС17:35
Газета.Ru

В РФ загружено 89% коек из всех развернутых для пациентов с COVID-19

Газета.Ru18:23
Коммерсантъ

В России занято почти 90% коек для больных с коронавирусом

Коммерсантъ18:11
Российская газета

В Минздраве рассказали о готовности больниц к наплыву пациентов с COVID-19

Российская газета20:38
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