В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые есть в распоряжении RT.

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Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава России. По данным ведомства, в регионе выявили 566,2 случая на 100 тыс. населения.

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