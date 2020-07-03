Общество
РБКВ Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава России. По данным ведомства, в регионе выявили 566,2 случая на 100 тыс. населения.
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с чего всё началось
В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:00
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