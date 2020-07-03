Здоровье

РБКРБКВ Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава России. По данным ведомства, в регионе выявили 566,2 случая на 100 тыс. населения.
Читать в источнике
Комментировать796
с чего всё началось

Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком

В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, которые есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Газета.Ru05:08

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком

РИА Новости00:09

Названы российские регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Lenta.ru00:50

Названы регионы России с самыми высокими онкологическими показателями

Известия00:22

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

РБК01:30

Названы регионы России, жители которых чаще всего болеют раком

URA.Ruвчера в 23:50

Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком

RT на русскомвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7249 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
948
Политика

Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа

Москва не будет принимать во внимание критику поправок к российской Конституции, поступающую из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:27
528
Религия

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия

ТАСС 05:22
460
Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС вчера в 07:17
979
Хоккей

Шалагин вернется в «Спартак». Он играл в ECHL

Нападающий Михаил Шалагин вновь станет игроком «Спартака», где он выступал в чемпионате КХЛ-2018/19.
Sports.ru вчера в 22:40
Хоккей

ЦСКА стал чемпионом России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20.
РБК 06:23
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»

Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новости вчера в 09:00
35
Экономика

«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год

Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 04:09
10
Кино

Большой фестиваль мультфильмов открылся в онлайн-формате

Российская газета 05:11
1
Общество

Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
14
Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
460
Гаджеты

В Сети появились характеристики смартфона Motorola Razr 5G

Популярный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @Evleaks, опубликовал информацию о технических характеристиках смартфона Motorola razr 5G, который будет оснащен поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
NewInform вчера в 04:02
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
428
Кино

Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» продали в США и Германию

Новую картину Данилы Козловского «Чернобыль» российские зрители смогут посмотреть с 22 октября.
Вокруг ТВ 04:34
3
Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Интерфакс вчера в 18:01
122
Гаджеты

Samsung видит большую долю рынка Smart TV

Samsung QLED 8K TV Samsung, которая сталкивается с большой угрозой со стороны Huawei в качестве ведущего в мире бренда смартфонов, теперь также сталкивается с острой конкуренцией на рынке Smart TV в Индии.
PROkhab.ru 02:25
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала, что видела свет, когда находилась в коме

Врачи боролись за ее жизнь около месяца. Бабкина некоторое время была подключена к аппарату ИВЛ, также ее вводили в искусственную кому.
Аргументы и Факты 03:37
37
Кино

Генри Кавилл опроверг слухи о возвращении к роли Супермена

Британский актёр Генри Кавилл прокомментировал слухи о своём возможном возвращении к роли Супермена. Он сыграл персонажа в трёх фильмах.
News.ru 03:44
Происшествия

Адвокат Ефремова признался в сокрытии информации от актера

Lenta.ru 03:55
415
Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
8
Интернет

25 приложений для Android воровали учетные данные Facebook

Специалисты пишут, что 25 приложений явно были созданы одной группой разработчиков и содержали код, который определял, с каким приложением недавно работал пользователь.
Хакер Online вчера в 03:30
Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
6,9K
Здоровье

За сутки в Ростовской области выявили еще 92 случая коронавируса

По информации Роспотребнадзора на пятницу, 3 июля, за сутки еще у 92 человек в Ростовской области выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:40
1,3K
Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
REGNUM 01:41
534
Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

RT на русском 02:53
47
Политика

Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где примет участие во встрече политических советников стран — участников нормандского формата.
RT на русском 05:09
1
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
13
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
8,8K
Технологии

В WhatsApp добавят пять новых функций

Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
39
Общество

Новый штамм коронавируса быстрее размножается и передается

Новая мутация коронавируса COVID-19 сделала его заразнее и позволила быстрее размножаться.
Вести.Ru 04:45
18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное