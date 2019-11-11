Общество
Радио МаякВ Минздраве назвали самый пьющий и не пьющий федеральные округа
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с чего всё началось
— Но если бы были взяты цифры за 2018 год, то наша страна была бы за пределами первой десятки: в 2018 году потребление алкоголя в России составило 9,3 литра, — написал замглавы Минздрава РФ в телеграм-канале.Life.ru10:59
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Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
«Нафтогаз Украины» призвал «Газпром» пустить украинских проверяющих на газоизмерительную станцию «Суджа», находящуюся на границе между Сумской и Курской областями.
Происшествия
У фирменного поезда Москва – Белгород на ходу отцепились вагоны
В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги заявили о технической причине, очевидцы происшествия говорят, что у поезда на ходу отцепились восемь вагонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам тюрьмы в Кувейте
Россиянка приговорена к 15 годам лишения свободы, денежному штрафу в размере $2,4 млн, а также к «каторжным работам», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст постановления инстанции.
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Интернет
YouTube сможет блокировать аккаунты с недостаточной монетизацией
Видеохостинговый сервис YouTube обновил пользовательское соглашение, в котором указал, что с 10 декабря сможет заблокировать доступ учетной записи пользователя ко всему сервису или его части, если сочтет, что это «не имеет коммерческого смысла».
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Общество
Родители историка рассказали о тяжелых отношениях с убитой аспиранткой
Валерий и Людмила Соколовы, родители теперь уже бывшего доцента кафедры Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, рассказали об их отношениях.
Авто
Представили новую Skoda Octavia
В Праге прошла официальная презентация чешской модели Skoda Octavia четвертого поколения.
Политика
США заявили об отсутствии предпочтений среди кандидатов на пост президента Боливии
В Госдепартаменте США заявили, что у американской стороны нет предпочтений среди кандидатов на пост президента Боливии после отставки Эво Моралеса.
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политика
В Госдуме оценили слова Помпео об оружии для «борьбы с русскими»
Ранее Помпео заявил, что Вашингтон дал Киеву оружие, "чтобы они могли сражаться с русскими".
Шоу-бизнес
Многомиллионный долг семьи Фриске погасил известный артист
Отец певицы Жанны Фриске Владимир Фриске признался, что погасить долг перед благотворительной организацией «Русфонд» ему помог влиятельный человек из мира шоу-бизнеса.
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская решили расстаться
Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Футбол
Широков не верит в Новикова, Аршавин не соглашается с Тедеско и защищает Мешкова. Топовые эксперты подвели итоги тура в «8-16»
Российский чемпионат ушел на двухнедельный перерыв, но топовая экспертиза всегда на месте Итоги тура в прямом эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР подвели Денис Казанский, Константин Генич, Андрей Аршавин и Роман Широков.
Космос
NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы
От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.
Экономика
В поправки к бюджету Петербурга включены расходы на транспортную реформу
Губернатор Петербурга внес свои поправки к проекту бюджета города на грядущий год, в числе которых оказались расходы на транспортную реформу.
Спорт
Глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ожидает, что после доклада экспертов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет будет лишено статуса соответствия, передает РИА "Новости".
Политика
Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Согласно результатам совместного исследования Украинского института будущего и издания "Зеркало недели", самым популярным политиком среди жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР является президент России Владимир Путин.
Игры
Кооперативная модификация для Crysis может выйти в декабре
В 2016 году вышла первая версия кооперативного мода для шутера Crysis.
Политика
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.