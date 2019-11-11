Общество

Радио МаякРадио МаякВ Минздраве назвали самый пьющий и не пьющий федеральные округа

В Минздраве назвали самый пьющий и не пьющий федеральные округа.
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с чего всё началось
— Но если бы были взяты цифры за 2018 год, то наша страна была бы за пределами первой десятки: в 2018 году потребление алкоголя в России составило 9,3 литра, — написал
 замглавы Минздрава РФ в телеграм-канале.
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