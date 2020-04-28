Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

В Минздраве назвали самый важный симптом заражения коронавирусом

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