Коронавирус
РИА НовостиВ Минздраве назвали самый важный симптом заражения коронавирусом
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Общество
В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ 13:06
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Авто
«Газель Next» и другие: коммерческие фургоны, которые не разорят даже в кризис
"Газель NEXT" Российский фургон не уступит представителям иностранных брендов в комфорте и функциональности.
АвтоВзгляд вчера в 01:17
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса
Процесс добавления участников остался прежним — необходимо нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат (аудио или видео) и добавить нужных пользователей.
РИА Новости 13:39
Общество
Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции
27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
Армия и оружие
Пентагон ограничил время полёта F-35 на сверхзвуке
Министерство обороны США приняло решение ограничить время полёта малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35B и F-35С на сверхзвуковой скорости из-за связанных с этим технических проблем.
Популярная механика 09:05
Общество
В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30
Культура
Победителем шоу «Маска» стал Анатолий Цой
В финале шоу «Маска» участник в костюме льва поразил зрителей и жюри невероятным выступлением, сумев доказать свое превосходство и стать победителем конкурса.
ФАН 26 апреля в 17:22
Политика
Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки»
Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 02:57
Общество
960 российских военных заразились коронавирусом
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.
Газета.Ru 13:07
Общество
Москва ужесточает требования к тишине в домах
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий проведение шумных работ в домах.
Газета.Ru 13:31
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Киберспорт
Smile о патчах в Dota 2: «Какой-то общей идеи нет»
Сергей Smile Ревин поделился первым впечатлением от патча 7.26b для Dota 2. По мнению аналитика, в последних изменениях игры не было общей идеи.
CyberSport.ru 12:01
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Газета.Ru 13:46
Здоровье
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости вчера в 14:01
Общество
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
Lenta.ru 09:59
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Общество
Садовничий подтвердил планы реформировать факультеты МГУ
Идея создания научных школ, по словам Садовничего, обсуждается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года.
РБК 07:38
Технологии
Пользователей смартфона предупреждают о вероятной слежке через камеры
Как передает ToDay News Ufa, о том, кто и как может воспользоваться пользовательскими данными, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
ToDay News Ufa 00:06
Экономика
Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса
«Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — пояснил ректор ВШЭ.
РБК 05:54
Игры
В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2
На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.
Cyber.sports.ru вчера в 02:01
Футбол
Тихонов – о Фролове: «Парень просто пересидел на самоизоляции»
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал решение самарского клуба оштрафовать вратаря Евгения Фролова за критику в адрес государства и президента России.
Бомбардир.ру 12:31
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58