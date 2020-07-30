Общество
РБКВ Минздраве назвали срок подготовки новых правил медосмотра водителей
Приказ должен был вступить в силу 22 ноября, однако президент России Владимир Путин раскритиковал документ, назвав «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
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с чего всё началось
Ведомства согласовали позицию по основным вопросам внедрения новых правил медосвидетельствования для водителей и планируют подготовить изменения к концу года. Об этом РИА Новости сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. Проект нововведений подготовили в Минздраве.РИА Новостивчера в 20:15
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Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
RT на русском 08:05
Здоровье
Новый этап послаблений отменят при ухудшении эпидситуации в Приамурье
Новый этап послаблений ограничений по коронавирусу отменят при ухудшении эпидситуации в Приамурье.
EastRussia 02:47
Космос
Ученые в США подтвердили теорию Большого отскока Вселенной
Исследователи нашли подтверждение гипотезе Большого отскока, согласно которой появление нашей Вселенной является результатом распада «предыдущей».
Live24 07:19
Политика
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста 03:18
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
Известия 07:53
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
CT news 28 июля в 14:15
Общество
ФСИН составила топ-10 книг, популярных среди осужденных
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ составила рейтинг самых читаемых книг среди осужденных, на первом месте оказался роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
ТАСС 04:59
Политика
Путин заявил о грузе экологических проблем в Иркутской области
Груз экологических проблем накапливался в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы, заявил на совещании президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 07:31
Политика
Песков посоветовал российским СМИ не пользоваться YouTube
В связи с блокировкой YouTube-канала российской телекомпании "Царьград ТВ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал российским СМИ "не зависеть от западных платформ".
Интерфакс 06:32
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Политика
Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске
«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM 06:40
Армия и оружие
Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами
Российские источники намекают, что наемники заехали в Беларусь по дороге в Африку — из-за проблем с логистикой в период пандемии.
Новая газета 03:38
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд
Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Политика
«Накануне выборов Лукашенко показалось мало зачищенной им же „под ноль“ политической поляны»
Сам Лукашенко был о нем прекрасно осведомлен и никогда не чинил им препятствий.
KM.ru 08:16
Общество
Навальный нашел у семьи Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование про врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Компания 07:34
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Политика
Песков прокомментировал связь задержанных в Белоруссии россиян с ЧВК
В России на юридическом уровне не существует понятия «частные военные компании (ЧВК)», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 30 июля.
Вечерняя Москва 07:14
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
Происшествия
На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности
Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Гаджеты
Представлен Samsung Galaxy M31s с батареей на 6000 мАч
Компания Samsung все больше радует своих почитателей смартфонами с емкой батареей.
The GEEK 07:23
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Происшествия
Суд арестовал боксера Старцева, который в драке убил жителя Барнаула
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:04