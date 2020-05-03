с чего всё началось

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

Технологии Компания Sony показала новую технологию виртуальной реальности Демонстрационный видеоролик с новой разработкой технологии для виртуальной реальности (VR) показала компания Sony, 3 мая сообщает портал The ACM Digital Library.

Кино Премьеру «Джона Уика 4» перенесли Премьера «Джона Уика 4» была запланирована на 21 мая 2021 года. Новая дата выхода - 27 мая 2022 года. 16

Армия и оружие Жители Триполи жалуются на преступления сирийских наемников ПНС Ливии Сирийские наемники, которых посылает Анкара, грабят и насилуют ливийцев, а силы безопасности Правительства национального согласия (ПНС) не обращают внимания.

Происшествия Дело обидчика Шамсутдинова вновь рассмотрят 13 мая в Чите Второй Восточный окружной военный суд в Чите 13 мая рассмотрит апелляционную жалобу по уголовному делу в отношении Руслана Мухатова, который издевался, в том числе, над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, расстрелявшим сослуживцев 25 октября 2019 года в ЗАТО Горный Забайкальского края. 3

Общество Минпросвещения РФ обозначило сроки окончания учебного года В ведомстве отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион примет самостоятельно, учитывая специфику и меры по защите здоровья населения в период пандемии, пишет НСН. 676

Экономика Спекулянты в США немного снизили за неделю ставку на укрепление рубля Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), сократилась на 12,5% до 10 641 контракта на отчетной неделе.

Общество В Новосибирской области пойдет снег, а по всей Сибири прогремят грозы После относительно теплых первый майских выходных жителей Сибири может ждать буквально «холодный душ»: по всей территории прокатится волна дождей и гроз, а в Новосибирской области местами пройдет снег. 16

Происшествия На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона. 5

Шоу-бизнес Надежда Бабкина выписалась из больницы Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье. 319

Общество Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной. 863

Здоровье Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 88