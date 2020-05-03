Коронавирус
РИА НовостиВ Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.
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с чего всё началось
"Нам следует ожидать пика где-то в ближайшие недели две, и после этого, скорее всего, наступит плато так называемое, стабилизация заболеваемости, после чего уже будет постепенное его снижение", — сказал он в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия 24".РИА Новости15:39
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