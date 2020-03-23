Коронавирус

РБКРБКВ Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико на онлайн пресс-конференции.
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Эксперт Минздрава считает, что активность коронавируса должна снизиться в апреле-мае

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Главный эпидемиолог Минздрава раскрыл, когда коронавирус пойдет на спад

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В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

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Как стало известно ИА «Прайм Крайм», 41-летний вор «в законе» Леван Булискерия, более известный в криминальной среде как Леван Гальский, после отбытия наказания в тюрьме Димитровграда помещен в стационар психиатрической больницы сроком на один месяц.
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Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

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Суть событий вчера в 10:18
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В США определили главный недостаток российского ракетоносца Ту-160

Автор американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон заявил, что у российского стратегического бомбардировщика Ту-160 практически отсутствуют конструктивные недостатки.
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В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
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На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

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Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
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78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
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Актриса Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса

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В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
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Врач объяснил, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом

Доктор медицинских наук Виктор Зуев назвал причины, из-за которых мужчины чаще женщин заражаются коронавирусной инфекцией.
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Число заразившихся коронавирусом в Турции удвоилось за сутки

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Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
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