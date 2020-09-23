В Минздраве назвали ухудшающие течение коронавируса болезни
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Прогнозы пациента с коронавирусной инфекцией ухудшают артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.В источнике
С чего всё началось
Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19
Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих.
РИА Новостивчера в 13:34
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В Минздраве назвали заболевания, ухудшающие прогнозы пациента с COVID
Московский Комсомолецвчера в 13:45