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Известия

В Минздраве назвали ухудшающие течение коронавируса болезни

Прогнозы пациента с коронавирусной инфекцией ухудшают артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих.
РИА Новостивчера в 13:34
Подробнее о событии
ТАСС

В Минздраве назвали болезни, ухудшающие прогнозы пациентов с коронавирусом

ТАСС00:13
RT на русском

В Минздраве назвали три ухудшающих течение коронавируса заболевания

RT на русском20:24
РИА Новости

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

РИА Новостивчера в 13:34
Газета.Ru

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Газета.Ruвчера в 16:55
Lenta.ru

Названы ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом заболевания

Lenta.ruвчера в 15:52
Московский Комсомолец

В Минздраве назвали заболевания, ухудшающие прогнозы пациента с COVID

Московский Комсомолецвчера в 13:45
РБК

Названы ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 болезни

РБК19:46

В США предрекли закат F-35 и Су-57

Развитие технологий и подходов, разрабатываемых в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), может привести к постепенному снижению роли истребителей, в частности, американского F-35 Lightning II и российского Су-57.
Lenta.ru17:08
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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В ЦРУ придумали, как Россия вмешается в выборы в этот раз

«По нашим оценкам, президент Владимир Путин и самые высокопоставленные российские официальные лица осведомлены и, вероятно, руководят операциями влияния России, направленными на очернение бывшего вице-президента США Джо Байдена, поддержку президента США Дональда Трампа и разжигание общественной розни в преддверии выборов в США в ноябре», — говорится в публикации.
Новостной фронтвчера в 15:32
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