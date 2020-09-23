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Известия
Известия

В Минздраве назвали ухудшающие течение коронавируса болезни

Прогнозы пациента с коронавирусной инфекцией ухудшают артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих.
РИА Новостивчера в 13:34
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Российская газета

В Минздраве назвали ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 заболевания

Российская газета17:24
Известия

В Минздраве назвали ухудшающие течение коронавируса болезни

Известия21:16
РБК

Названы ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 болезни

РБК19:25
RT на русском

В Минздраве назвали три ухудшающих течение коронавируса заболевания

RT на русском20:24
Lenta.ru

Названы ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом заболевания

Lenta.ruвчера в 15:52
Московский Комсомолец

В Минздраве назвали заболевания, ухудшающие прогнозы пациента с COVID

Московский Комсомолецвчера в 13:45
РИА Новости

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

РИА Новостивчера в 13:34

В южном полушарии к концу века станет на 30% меньше дождей

По мнению исследователей, в середине плиоцена по сравнению с доиндустриальными условиями произошло заметное сокращение летних осадков в южном полушарии из-за смещения на север зоны межтропической конвергенции.
В южном полушарии к концу века станет на 30% меньше дождей
ИА Красная Весна17:04
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»

Жена главы Следственного управления ФСБ генерала Василия Петухова Елена Петухова может являться владельцем нескольких компаний группы «Библио-Глобус», сообщили «Открытые медиа».
Коммерсантъвчера в 06:14
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В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
РИА Новости21:24
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Британия передала США доказательства по делу двух палачей ИГ* из «Битлз»

Власти Великобритании передали США доказательства по делу двух боевиков ИГ* Александы Коти и аш-Шафи Эльшейха, входивших в четверку палачей, известных как "Битлз", сообщила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател.
РИА Новости21:52

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Лукашенко ответил на вмешательство Польши мощным ударом по экономике

Минск, 23 сентября 2020, 04:42 — REGNUM Большой урон польской экономике, который нельзя компенсировать, нанесет потеря Польшей белорусского рынка, заявил доктор экономических наук Николай Межевич в интервью порталу «Экономика сегодня».
REGNUM21:42
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Суд продлил арест депутата АКЗС, обвиняемого в даче взятки

Всеволоду Кондратьеву предстоит провести в СИЗО еще два месяца Советский районный суд Новосибирска продлил заключение под стражей депутата Заксобрания Алтайского края Всеволода Кондратьева на два месяца, сообщает пресс-служба инстанции.
АМИТЕЛ22:00
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Известиявчера в 09:25
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