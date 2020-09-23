Житель Алтая осуждён за сексуальное насилие над своими детьми

Как сообщила сегодня, 23 сентября, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова со ссылкой на данные следствия и суда, с 2016 по 2020 годы мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих своих дочерей 9-ти, 10-ти и 15-летнего возраста от предыдущего брака.