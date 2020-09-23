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Известия
Известия

В Минздраве назвали ухудшающие течение коронавируса болезни

Прогнозы пациента с коронавирусной инфекцией ухудшают артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих.
РИА Новостивчера в 13:34
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ТАСС

В Минздраве назвали болезни, ухудшающие прогнозы пациентов с коронавирусом

ТАСС00:13
Газета.Ru

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Газета.Ruвчера в 16:55
РБК

Названы ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 болезни

РБК19:46
RT на русском

В Минздраве назвали три ухудшающих течение коронавируса заболевания

RT на русском20:24
Lenta.ru

Названы ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом заболевания

Lenta.ruвчера в 15:52
Московский Комсомолец

В Минздраве назвали заболевания, ухудшающие прогнозы пациента с COVID

Московский Комсомолецвчера в 13:45
РИА Новости

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

РИА Новостивчера в 13:34

Макрон призвал Россию пролить свет на инцидент с Навальным

Пролить свет на ситуацию с российским оппозиционером и блогером Алексеем Навальным необходимо российской стороне, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Генассамблее ООН.
Макрон призвал Россию пролить свет на инцидент с Навальным
Общественная служба новостейвчера в 14:25
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В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ruвчера в 12:06
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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Житель Алтая осуждён за сексуальное насилие над своими детьми

Как сообщила сегодня, 23 сентября, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова со ссылкой на данные следствия и суда, с 2016 по 2020 годы мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих своих дочерей 9-ти, 10-ти и 15-летнего возраста от предыдущего брака.
REGNUM01:27
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Роспотребнадзор предложил ввести на Дону ограничения из-за коронавируса

В Ростовской области из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией региональное управление Роспотребнадзора предложило временно запретить проведение спортивных соревнований, приостановить работу ночных клубов, скорректировать работу общественного транспорта.
Российская газета23:39
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Назначена дата слушания по делу срочника Шамсутдинова

Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил на 29 сентября предварительное слушание по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщил его адвокат Равиль Тугушев.
Взгляд.ру01:53
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Китай ответил на обвинения Трампа в распространении коронавируса

Китай категорически отвергает все безосновательные обвинения в свой адрес в распространении коронавирусной инфекции, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа.
Ведомостивчера в 13:16
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