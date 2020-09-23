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Известия

В Минздраве назвали ухудшающие течение коронавируса болезни

Прогнозы пациента с коронавирусной инфекцией ухудшают артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение ухудшают прогнозы пациента с коронавирусом, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих.
РИА Новостивчера в 13:34
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РБК

Названы ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 болезни

РБК19:46
ТАСС

В Минздраве назвали болезни, ухудшающие прогнозы пациентов с коронавирусом

ТАСС00:13
RT на русском

В Минздраве назвали три ухудшающих течение коронавируса заболевания

RT на русском20:24
ТК Звезда

В Минздраве назвали болезни, ухудшающие течение коронавируса

ТК Звезда04:31
Lenta.ru

Названы ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом заболевания

Lenta.ruвчера в 15:52
Московский Комсомолец

В Минздраве назвали заболевания, ухудшающие прогнозы пациента с COVID

Московский Комсомолецвчера в 13:45
РИА Новости

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

РИА Новостивчера в 13:34

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в середине сентября призвал обратить внимание и на другие версии инцидента с Алексеем Навальным, сообщает газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
РИА Новости18:19
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Китай ответил на обвинения Трампа в распространении коронавируса

Китай категорически отвергает все безосновательные обвинения в свой адрес в распространении коронавирусной инфекции, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа.
Ведомостивчера в 13:16
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В Ростовской области подтвердили подлинность письма санитарного врача

Ростов-на-Дону, 23 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв действительно обратился к властям с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.
REGNUM03:36
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Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Бумаги «Яндекса» выросли до новых максимумов после новости о том, что IT-компания может приобрести 100% акций TCS Group, головной компании Тинькофф-Банка, оплатив покупку денежными средствами и собственными акциями.
РБК05:16
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Group-IB обнаружила мошеннические письма от имени РБК

По данным Group-IB, группировка OldGremlin начала атаки на российские организации с конца марта: злоумышленники рассылали фишинговые письма по финансовым организациям, а также атаковали стоматологическую клинику и металлургические компании.
Коммерсантъ05:13

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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Решения Лапочкина в матче «Динамо» — «Рубин» признаны верными

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла вердикт по трем спорным моментам матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ «Динамо» — «Рубин» (0:1). Все решения бригады арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным признаны верными.
Спорт-Экспресс05:18