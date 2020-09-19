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Российская газета
Российская газета

В Минздраве не прогнозируют второй волны коронавируса в России

В сентябре - октябре в России ожидается рост числа заразившихся коронавирусом из-за сезонного фактора, но второй волны не будет, считает главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов не ожидает второй волны коронавируса в стране. Вероятно, осенью произойдет только небольшой подъем заболеваемости, заявил ТАСС специалист.
ТАСС02:06
Подробнее о событии
РИА Новости

Минздрав не прогнозирует новой волны коронавируса в России

РИА Новости04:37
РБК

Инфекционист Минздрава исключил вторую волну COVID-19 осенью в России

РБК05:33
URA.Ru

Ждать ли второй волны коронавируса в России. Прогноз Минздрава РФ

URA.Ru05:28
Коммерсантъ

Главный инфекционист Минздрава не ждет второй волны коронавируса

Коммерсантъ05:00
Lenta.ru

В России предсказали скорый рост числа заразившихся коронавирусом

Lenta.ru06:09
ТАСС

Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

ТАСС02:06
Казанский репортер

Татарстану подарили разоблачение самоизоляции. Прямо перед второй волной COVID

Казанский репортервчера в 17:00

В России вырос спрос на подержанные иномарки

В марте 2020 года соотношение новых автомобилей к подержанным равнялось 1 к 2,7, тогда как с началом карантина по коронавирусу этот показатель вырос до 1 к 5. После открытия автосалонов соотношение остается на уровне 1 к 4,3. В России в августе продажи транспортных средств с пробегом составило 488 623 единицы.
В России вырос спрос на подержанные иномарки
RuNews24.ru07:55
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Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
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В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT newsвчера в 09:06
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