В Минздраве не прогнозируют второй волны коронавируса в России
В сентябре - октябре в России ожидается рост числа заразившихся коронавирусом из-за сезонного фактора, но второй волны не будет, считает главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.В источнике
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Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов не ожидает второй волны коронавируса в стране. Вероятно, осенью произойдет только небольшой подъем заболеваемости, заявил ТАСС специалист.
ТАСС02:06
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