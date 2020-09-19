Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов ожидает рост числа заразившихся COVID-19 в России в сентябре и октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей, передает ТАСС.
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Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов не ожидает второй волны коронавируса в стране. Вероятно, осенью произойдет только небольшой подъем заболеваемости, заявил ТАСС специалист.
ТАСС02:06

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В Минздраве не прогнозируют второй волны пандемии коронавируса в России

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Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

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Познер назвал санкции против России «наказанием» за речь Путина

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Политика

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Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что участие лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.
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Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
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Александр Добровинский заявил телеканалу "360", что будет скучать по своему оппоненту в деле Ефремова Эльману Пашаеву, которого на год лишили статуса адвоката.
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«У нас не было проблем»: Зидан об уходе Бэйла в «Тоттенхэм»

Сегодня наставник «Реала» Зинедин Зидан высказался о переходе вингера Гарета Бэйла в «Тоттенхэм».
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Реализация внедорожника еще идет в Южной Америке, Австралии и на Ближнем Востоке, однако в 2021 году модель уйдет и с перечисленных авторынков, так как выпуск Mitsubishi Pajero будет остановлен.
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Президент России Владимир Путин 23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации.
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