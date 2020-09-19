Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов не ожидает второй волны коронавируса в стране. Вероятно, осенью произойдет только небольшой подъем заболеваемости, заявил ТАСС специалист.

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Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов ожидает рост числа заразившихся COVID-19 в России в сентябре и октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей, передает ТАСС.

В Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса в России

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