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Ведомости
Ведомости

В Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса в России

Специалисты ожидают в России незначительный рост заболеваемости коронавирусом, но не вторую волну пандемии, рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в комментарии ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов не ожидает второй волны коронавируса в стране. Вероятно, осенью произойдет только небольшой подъем заболеваемости, заявил ТАСС специалист.
ТАСС02:06
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РБК

Инфекционист Минздрава исключил вторую волну COVID-19 осенью в России

РБК05:33
ТАСС

Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России

ТАСС02:06
Коммерсантъ

Главный инфекционист Минздрава не ждет второй волны коронавируса

Коммерсантъ05:00
РИА Новости

В Минздраве не ждут второй волны коронавируса в России

РИА Новости04:37
Газета.Ru

Главный инфекционист Минздрава оценил вероятность второй волны COVID-19 в РФ

Газета.Ru02:27
URA.Ru

Ждать ли второй волны коронавируса в России. Прогноз Минздрава РФ

URA.Ru05:28
Екатеринбург Онлайн

Владимир Чуланов спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом

Екатеринбург Онлайнвчера в 11:04

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 15:41

В Грузии назвали победу тбилисского клуба над «Динамо» местью России

Грузинский политик, член парламента Грузии Леван Бердзенишвили прокомментировал победу тбилисского «Локомотива» над московским «Динамо» в Лиге Европы УЕФА в контексте российско-грузинских отношений.
ФАН06:28

Александр Кержаков согласился стать главным тренером ФК «Томь»

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REGNUM06:42

Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Газета.Ru03:37
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