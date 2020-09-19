В Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса в России
Специалисты ожидают в России незначительный рост заболеваемости коронавирусом, но не вторую волну пандемии, рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в комментарии ТАСС.В источнике
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Главный инфекционист Минздрава не прогнозирует вторую волну коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов не ожидает второй волны коронавируса в стране. Вероятно, осенью произойдет только небольшой подъем заболеваемости, заявил ТАСС специалист.
ТАСС02:06
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