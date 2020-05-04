Коронавирус

РБКРБКВ Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы «Спасибо, доктор».
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Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на YouTube-канале "Соловьев LIVE
" объяснила низкую смертность от коронавируса в России.
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Низкую смертность от коронавируса в России объяснили

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
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