Коронавирус

РБКРБКВ Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы «Спасибо, доктор».
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Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на YouTube-канале "Соловьев LIVE
" объяснила низкую смертность от коронавируса в России.
Газета.Ru09:56

Подробнее о событии

Специалист Минздрава назвала причину низкой смертности от коронавируса в России

Московский Комсомолец09:28

Эксперт объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Комсомольская правда10:25

В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России

РБК10:14

Эксперт объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

ТАСС11:36

Низкую смертность от коронавируса в России объяснили

Lenta.ru09:24

В Минздраве объяснили низкую смертность от COVID-19 в России

Газета.Ru09:56

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

РИА Новости08:55
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:23, Ашберн
Общество

80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области

Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com 02 мая в 06:29
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
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Политика

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
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Общество

В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:59
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Игры

Обложка LEGO Star Wars появилась в Сети

Новая игра по мотивам "Звездных войн" была анонсирована компанией Warner Bros. Игра получит название LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
NewInform 13:58
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в чувствах своей девушке

Отмечается, что сначала актеры скрывали от публики свои отношения.
RuNews24.ru 04:17
Общество

В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу

Выхода на плато по заболеваемости коронавирусом еще не было, России до этого далеко.
Известия 10:10
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Кино

Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев

Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
Афиша Daily 05:36
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
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Общество

США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
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Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

ТАСС 07:20
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Общество

Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

ТАСС 13:48
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Происшествия

Кравченко: один из отказавшихся лечиться от коронавируса уже умер

Есть умерший пациент, который отказался от госпитализации, и мы не успели быстро его понудить.
Клопс 10:57
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Общество

В Дагестане закрыли въезд в город Хасавюрт

«Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с 20:00 03 мая выезд на территорию города Хасавюрт и въезд будут полностью закрыты», — говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
REGNUM 03:35
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
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Путешествия

Названы страны, которые первыми откроются для туристов

Как сообщает агентство «Прайм», он отметил, что въездной туризм — «игра двусторонняя», поскольку если одна страна откроет границы, а потенциальные клиенты нет, то туристический поток окажется нулевым.
Мойка78 вчера в 22:27
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Политика

600 самолетов и вертолетов поучаствуют в воздушном параде 9 мая

Газета.Ru 11:26
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Происшествия

В ДНР заявили о ранении трёх детей в результате обстрелов ВСУ

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских военных три ребёнка получили ранения.
RT на русском 14:47
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Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:23
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Общество

В Саратовской области около 60 человек устроили вечеринку на турбазе

Около 60 человек устроили вечеринку на туристической базе в Энгельсском районе Саратовской области на фоне ограничений из-за распространения коронавируса, сообщил вице-губернатор - председатель правительства региона Александр Стрелюхин.
РИА Новости 13:05
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Происшествия

В Удмуртии назвали число заразившихся коронавирусом детей

Коронавирусом в Удмуртии болеют 20 детей, при этом только за последние сутки инфекция обнаружена у двух младенцев, сообщил глава региона Александр Бречалов.
РИА Новости 14:44
Общество

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы с дождем

В столице ожидается гроза с дождем и усиление ветра до 12 – 17 м / с. Такая погода продержится в Москве до вторника, 5 мая, сообщает ГУ МЧС по городу.
РБК 12:27
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Армия и оружие

Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода

По возвращении домой отряд кораблей совершил трансконтинентальный переход вокруг Африки, что также произошло впервые в новейшей истории Балтийского флота.
Pravda.Ru 09:38
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Энергетика

Падение котировок привело к резкому росту тарифов на перевозку нефти

Тарифы на перевозку бензина, дизельного и авиационного топлива по всему миру выросли до рекордного уровня на фоне попыток трейдеров сдержать падение цен на сырьевые товары за счет хранения нефтепродуктов в море, пишет The Wall Street Journal.
Вести.Ru 07:52
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
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Футбол

Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире

Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ вчера в 23:08
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Общество

Эрдоган сообщил об ослаблении ограничительных мер в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об ослаблении в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Аргументы и Факты 14:00
Кино

Крис Хемсворт намекнул на продолжение «Эвакуации»

Австралийский актер Крис Хемсворт поблагодарил фанатов за поддержку фильма Эвакуация и намекнул на возможное продолжение картины.
iReactor 12:50
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Общество

В Москве школьники получат итоговые оценки 15 мая

В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая, пишет столичный департамент здравоохранения.
Газета.Ru 13:36
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