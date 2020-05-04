с чего всё началось

Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы «Спасибо, доктор».

В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России

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