Коронавирус
РБКВ Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы «Спасибо, доктор».
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Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на YouTube-канале "Соловьев LIVE" объяснила низкую смертность от коронавируса в России.Газета.Ru09:56
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Специалист Минздрава назвала причину низкой смертности от коронавируса в России
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