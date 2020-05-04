с чего всё началось

Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что врачи вовремя выявляют заражение и оперативно начинают лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 4,8K

Шоу-бизнес Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра. 5

Политика Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио. 425

Общество Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов 4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов. 9

Здоровье Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 436

Шоу-бизнес Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес. 37

Экономика Фондовые индексы Dow Jones и S&P резко упали Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в конце апреля показали серьёзный рост, отыграв мартовское падение, произошедшее на фоне пандемии коронавируса.

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 906

Авто Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года. 117

Футбол Криштиану Роналду не может вылететь в Турин Football Italia сообщает, что нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду не может вернуться с острова Мадейра в Турин для возобновления тренировок на базе своего клуба.

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 126

Здоровье Минздрав призвал ужесточить карантинные меры Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов убежден, что если российские граждане будут игнорировать режим самоизоляции – ситуация с коронавирусом в стране может пойти по «негативному сценарию» Сергей Бойцов, главный кардиолог Министерства здравоохранения РФ считает, что необходимо ввести более жесткие меры карантина, а также сделать наказание за нарушение этих мер более серьезным. 3,5K

Игры Обложка LEGO Star Wars появилась в Сети Новая игра по мотивам "Звездных войн" была анонсирована компанией Warner Bros. Игра получит название LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. 2

Общество Полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск Сотрудники городского и областного полков ДПС ГИБДД на въездах в областной центр выставили дополнительные посты. 42

Здоровье В Приморье резко увеличилось количество заражённых коронавирусом Владивосток, 5 мая 2020, 03:55 — REGNUM За минувшие сутки в Приморском крае зафиксировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба. 26