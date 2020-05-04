Коронавирус
Взгляд.руВ Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что врачи вовремя выявляют заражение и оперативно начинают лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
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Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на YouTube-канале "Соловьев LIVE" объяснила низкую смертность от коронавируса в России.Газета.Ru09:56
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Специалист Минздрава назвала причину низкой смертности от коронавируса в России
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:05, Ашберн
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