Специалисты НИИ Минздрава РФ объяснили низкие показатели заражения COVID-19 в России невысокой плотностью населения. Благодаря большой площади территории России, жители страны достаточно рассредоточены, чтобы сократить количество заражений коронавирусной инфекцией, пояснили специалисты Минздрава.

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