Здоровье

Lenta.ruLenta.ruВ Минздраве объяснили прогноз резкого скачка смертности от онкологии

Ранее стало известно, что детская и взрослая смертность от рака в России может вырасти на 20-30 процентов за два года, если нынешние правила закупки лекарств не изменятся.
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с чего всё началось

«У нас будет резкий скачок смертности»

Если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20–30%.
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Российский онколог. Главный внештатный онколог Минздрава. Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования. В 1989 году окончил лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института. Профессор кафедры урологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Директор Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена. Автор и ведущий программы «на приёме у доктора Каприна» на телеканале Доктор.
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