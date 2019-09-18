Если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20–30%.

с чего всё началось

Ранее стало известно, что детская и взрослая смертность от рака в России может вырасти на 20-30 процентов за два года, если нынешние правила закупки лекарств не изменятся.

В Минздраве объяснили прогноз резкого скачка смертности от онкологии

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