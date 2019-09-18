Здоровье
Lenta.ruВ Минздраве объяснили прогноз резкого скачка смертности от онкологии
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не согласился с заявлением о риске скачка смертности от рака из-за нехватки препаратов.
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Минздрав РФ: На программу борьбы с онкологическими заболеваниями до 2024 г. предусмотрен 1 трлн руб
Агентство Москвавчера в 12:41
В Минздраве заявили, что заболеваемость раком в мире за 10 лет вырастет на 20%
Интерфаксвчера в 14:55
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Здоровье
Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день
Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Происшествия
В общежитии под Челябинском взорвали гранату
Lenta.ru вчера в 12:56
Армия и оружие
США подняли на смех российские «Мистрали»
NI считает, что будущие российские корабли наиболее близки к французским "Мистралям", которые построили было для ВМФ РФ, но не сложилось.
Утро.ru 00:01
Наука
Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений
Ugpressa.ru 16 сентября в 16:27
Происшествия
Опубликовано видео задержания браконьеров в Японском море
Российские пограничники задержали две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством в Японском море.
REGNUM вчера в 09:06
Общество
Останки сотен россиян ошибочно вывозили в Японию долгие годы
Отмечается, что в Токио считали, что вывозят с российской территории останки военнопленных Японии, которые погибли во времена Второй мировой войны.
РЕН ТВ вчера в 23:45
Теннис
Мария Шарапова назвала США своим домом
Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма вчера в 14:56
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Авто
Mitsubishi анонсировала премьеру своего нового кроссовера
Японская автокомпания Mitsubishi анонсировала премьеру своего нового кроссовера.
OAnews вчера в 07:21
Гаджеты
Honor выпустил бюджетный смартфон Honor Play 3e
Вдобавок, новинка имеет 3,5-мм разъем для наушников и порт Micro-USB. Ёмкость аккумулятора Honor Play 3e составляет 3020 мАч.
ITZine.ru 17 сентября в 10:10
Музыка
Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене
Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.
Пятый канал вчера в 12:27
Общество
Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей.
РБК вчера в 16:29
Происшествия
Тяжелое заболевание легких впервые связали с курением вейпа
Канадские врачи впервые связали тяжелое заболевание легких с курением вейпа. Об этом сообщает телеканал CBC.
Lenta.ru вчера в 22:55
Хоккей
Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс»
В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.
Sport24.ru вчера в 21:17
Происшествия
В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва
Российская газета вчера в 23:41
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали в ролике
Lenta.ru вчера в 08:30
Наука
Ученые рассказали об опасности зубных имплантатов
Ученые Сибирского федерального университета и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера сообщили, что зубные имплантаты опасны для здоровья человека.
Вечерняя Москва вчера в 23:34
Экономика
Альфа-банк предсказал рост спроса на сталь на фоне торговых войн
Аналитики Альфа-банка считают, что рынок преувеличивает влияние торговой войны между США и Китаем на спрос на сталь и сырье для ее производства, говорится в отчете банка, с которым ознакомился РБК.
РБК 00:02
Культура
Калягин предложил Кадырову проводить в Чечне театральный фестиваль
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым предложил организовать в республике ежегодный международный театральный фестиваль.
Вестник Кавказа 17 сентября в 02:53
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика
Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета не исключает того, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.
РБК вчера в 12:20
Авто
Сhery привезет в Россию кроссовер Exeed TXL
Компания Chery в 2020 году планирует вывести на российский рынок кроссовер Exeed TXL, по габаритам сопоставимый с Hyundai Santa Fe или Mitsubishi Pajero Sport.
110km.ru вчера в 09:54
Политика
Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США
Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.
Известия вчера в 23:18
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости 17 сентября в 05:34
Энергетика
После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС вчера в 10:46