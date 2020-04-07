с чего всё началось

Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу.

В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка.

Экономика Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.

Общество Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.

Происшествия В Приморье от коронавируса умер второй пациент Второй пациент с коронавирусом - вернувшийся из Египта пенсионер - умер в Приморье, тесты долгое время показывали у него отрицательный результат на вирус, сообщает краевое правительство.

Общество В России предложили отменить ЕГЭ Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

Общество Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Политика Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.

Космос Названа дата запуска российского аппарата «Луна-26» Запуск космического аппарата "Луна-26", который создаст трехмерную карту Луны и поможет выбрать место для будущей высадки российских космонавтов, намечен на 13 ноября 2024 года.

Общество Предсказан рост числа банкротов в России Предсказан рост числа банкротов в России в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом и кризисом.

Происшествия Коронавирус обнаружен в четырех районах Иркутской области Всего же по данным на 6 апреля в Иркутской области диагноз "коронавирус" подтвердился у 14 граждан.

Политика США ответили на обвинения в перехвате масок для берлинской полиции Обвинения в перехвате медицинских масок, предназначенных для берлинской полиции, США отклоняют, заявил высокоранговый американский чиновник в ответ на запрос журналистов, 5 апреля сообщает немецкое издание t-online.

Общество Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.

Общество В МЧС рассказали, как уберечь себя после прогулок Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.