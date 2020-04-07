Коронавирус

РБКРБКВ Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу.
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Эксперт Минздрава Елена Малинникова в эфире передачи «Соловьёв LIVE
» объяснила, почему в России выросло число молодых пациентов с коронавирусной инфекцией.
Моя Москва.онлайн00:36

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В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом

РБКвчера в 21:54

В Минздраве объяснили, почему возросло число заразившихся коронавирусом молодых людей

Комсомольская правдавчера в 20:30

В Минздраве объяснили рост числа молодых россиян с коронавирусом

URA.Ruвчера в 18:39

В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с COVID-19

РИА Новостивчера в 19:13

Эксперт объяснила, с чем связан рост числа молодых пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 18:40

«Это шашлычки»: в Минздраве объяснили рост числа заражённых среди молодёжи

News.ruвчера в 20:14

Объяснен рост числа молодых россиян с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 17:50
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Здоровье

Первыми на иммунитет к коронавирусу проверят людей из группы риска

Викулов объяснил, что это необходимо для разработки более эффективных методов лечения.
Слово и Дело вчера в 20:10
Энергетика

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка.
РБК вчера в 13:53
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 05 апреля в 04:55
Общество

Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс

Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.
REGNUM вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 18:16
Происшествия

В Приморье от коронавируса умер второй пациент

Второй пациент с коронавирусом - вернувшийся из Египта пенсионер - умер в Приморье, тесты долгое время показывали у него отрицательный результат на вирус, сообщает краевое правительство.
РИА Новости вчера в 20:12
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Общество

В России предложили отменить ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Известия вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Холли Берри раскритиковали за видео с сыном на каблуках

РЕН ТВ 00:06
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК вчера в 09:08
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости вчера в 15:47
Технологии

Microsoft показала, как изменит меню «Пуск» в Windows 10

В целом новый «Пуск» существенно преобразится и станет удобнее, но когда это произойдет точно не известно.
Astera вчера в 16:29
Энергетика

Reuters раскрыл условия для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти

Участники ОПЕК+ должный прийти к согласию и договориться об уменьшении добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в организации.
Газета.Ru вчера в 20:47
Политика

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
РБК вчера в 21:00
Космос

Названа дата запуска российского аппарата «Луна-26»

Запуск космического аппарата "Луна-26", который создаст трехмерную карту Луны и поможет выбрать место для будущей высадки российских космонавтов, намечен на 13 ноября 2024 года.
Российская газета вчера в 20:35
Общество

Предсказан рост числа банкротов в России

Предсказан рост числа банкротов в России в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом и кризисом.
Lenta.ru вчера в 18:34
Происшествия

Коронавирус обнаружен в четырех районах Иркутской области

Всего же по данным на 6 апреля в Иркутской области диагноз "коронавирус" подтвердился у 14 граждан.
Байкал24 вчера в 23:13
Происшествия

В Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом

В Забайкальском крае подтверждено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:02
Общество

Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 21:11
Здоровье

У 44 жителей Саратовской области подозревают коронавирус

В Саратовской области сомнения по заболеванию коронавирусом вызывают 44 человека.
Четвертая Власть вчера в 05:34
Политика

США ответили на обвинения в перехвате масок для берлинской полиции

Обвинения в перехвате медицинских масок, предназначенных для берлинской полиции, США отклоняют, заявил высокоранговый американский чиновник в ответ на запрос журналистов, 5 апреля сообщает немецкое издание t-online.
ИА Красная Весна 05 апреля в 04:30
Авто

В России автозаводы возобновляют работу

Автоновости дня вчера в 01:13
Общество

Вандалы в Британии повредили 20 «распространяющих коронавирус» вышек

Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
РИА Новости вчера в 17:42
Здоровье

В Китае впервые с января за сутки никто не умер от коронавируса

Впервые с января за сутки — ни одного летального исхода в материковой части страны, где и началась вспышка коронавируса.
Первый канал 00:38
Общество

Сеть «Спортмастер» временно закрывает магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» временно закрывает свои магазины на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
78.ru вчера в 17:24
Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса

Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
РИА Новости вчера в 21:38
Общество

В МЧС рассказали, как уберечь себя после прогулок

Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.
РИА Новости вчера в 22:21
Общество

«Инвитро» отказалась от идеи тестировать россиян на коронавирус

Частная медицинская сеть «Инвитро» отказалась брать тесты на коронавирус из-за риска для персонала и пациентов.
URA.Ru вчера в 23:48
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Экономика

Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов

Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Вести.Ru 00:37
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