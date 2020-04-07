Коронавирус
РБКВ Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом
Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу.
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с чего всё началось
Так, по мнению эксперта, подобный бум связан с тем, что неделю назад многие граждане, вместо положенной самоизоляции, приняли решение выехать на природу, где были окружены огромным количеством посторонних людей вокруг.Ferra01:01
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В Минздраве объяснили, почему возросло число заразившихся коронавирусом молодых людей
Комсомольская правдавчера в 20:30
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Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Армия и оружие
Стрелков рассказал об упущенном Россией шансе победить Украину без ввода армии
Военный конфликт между Россией и Украиной неизбежен, в 2014 году Москва упустила шанс победить Киев без задействования своих армейских частей.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Здоровье
В Ульяновске опровергли данные, что в районной больнице нет пробирок
Министерство здравоохранения Ульяновской области опровергло публикацию о том, что в Карсунской районной больнице якобы несколько человек в тяжелом состоянии не тестируют на коронавирус из-за отсутствия пробирок, а у медиков нет средств защиты.
Происшествия
Два новых случая коронавируса появились в Забайкалье
У двух жительниц Забайкальского края лабораторно подтвержден коронавирус.
Политика
NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt
Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
Наука
Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель
Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель. Анализ крови может определить тяжесть состояния больного с COVID-19.
Происшествия
Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян
Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Общество
Власти Приморья отложили обязательную раздачу смс-пропусков
Правительство Приморья отказалось от идеи требовать обязательное наличие смс-пропусков от граждан с 7 апреля, со дня введения новой системы, заявил краевой министр связи Сергей Максимчук.
Общество
Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала
Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Пелла, осужденного в марте прошлого года за насильственные действия в отношении детей, и освободил его из-под стражи.
Общество
Власти Японии объявят режим ЧС из-за коронавируса с 7 апреля
Власти Японии объявят режим ЧС из-за коронавируса с 7 апреля. Об этом сообщает японское общественное телевидение.
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Общество
Трамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США
Власти США рассматривают вариант сокращения объемов добычи нефти, если ОПЕК+ придет к такому решению.
Общество
Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Общество
Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс
В понедельник стало известно, что Россия возобновила "вывозные" рейсы.
Общество
В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса
За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Авто
В России снизилась стоимость подержанных машин
Технологии
Tesla показала аппарат ИВЛ, собранный из запчастей электромобиля
Tesla показала аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сделанный из запчастей Tesla Model 3. Предполагается, что устройство даст шанс выжить людям с тяжелой формой отека легких, вызванной Covid-19.
Здоровье
Прополис назван эффективным народным средством защиты от коронавируса
По словам Хорошева, настойка прополиса защищает в период пандемии. Это народное средство можно приобрести в уже готовом виде.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Экономика
Цены на продукты могут подняться на 20% из-за коронавируса
Ряд продуктовых поставщиков планируют пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате чего их стоимость может подняться на 5 - 20%.
Гаджеты
Xiaomi обновила Mi Max 3 и Mi 8 Lite до Android 10
Без лишней шумихи китайская компания выпустила глобальные прошивки MIUI 11, основанные на Android 10, для смартфонов Mi Max 3 и Mi 8 Lite.
Происшествия
В «Гидре» запустили печатные станки
Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.
Общество
В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 56
Сегодня, 7 апреля, в оперативном штабе сообщили, что на территории Брянской зарегистрировано 56 случаев заразившихся коронавирусом.
Общество
Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Экономика
На этой неделе сформируют индивидуальные программы развития регионов
Как отметил в своем аккаунте в Instagram вице-премьер, речь идет о регионах с низкими социально-экономическими показателями.
Общество
Минпромторг проведёт проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске
«В Министерстве промышленности и торговли России будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова», — заявили в пресс-службе.
Футбол
Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ
Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.