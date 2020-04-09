В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели. Россиян призвали соблюдать режим самоизоляции, не покидать дома без необходимости и держать дистанцию в полтора метра от окружающих.

В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России

Экономика Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил президенту Владимиру Путину на время пандемии коронавируса ограничить движение автобусов, совершающих межрегиональные рейсы.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Энергетика Россия согласилась сократить добычу нефти Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Игры Вот так выглядят стильные логотипы банд из мира Cyberpunk 2077 Компания CD Projekt Red в рамках конкурса Cyber-up Your PC, участникам которого предстоит придумать дизайн для корпуса персонального компьютера в стиле Cyberpunk 2077, опубликовала логотипы семи банд, которые обитают в мегаполисе Найт-Сити.

Происшествия Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Энергетика WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

Экономика Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20% Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.

Политика Коронавирус: омский губернатор назвал «ключевое» в выступлении президента Омск, 9 апреля 2020, 06:21 — REGNUM В онлайн-совещании президента РФ Владимира Путина с главами российских регионов, посвящённом мерам по борьбе с коронавирусом, принял участие губернатор Омской области Александр Бурков.

Общество Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ По данным издания, в городе Усинск Республики Коми некоторые жители получили платежки на 18-24 тысяч рублей после проведения тепловой компанией перерасчета из-за установки счетчиков в прошлом году.

Наука В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Экономика Российский страховой рынок может потерять четверть взносов в 2020 году Москва, 9 апреля 2020, 04:51 — REGNUM Объём потерь страхового рынка России в 2020 году может составить примерно 220 млрд рублей, следует из оптимистического прогноза, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».