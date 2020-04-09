Коронавирус
РИА НовостиВ Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России
В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели. Россиян призвали соблюдать режим самоизоляции, не покидать дома без необходимости и держать дистанцию в полтора метра от окружающих.
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В Минздраве объяснили рост случаев заражений коронавирусом в РФ
Национальная служба новостейвчера в 17:03
В Минздраве РФ связали рост числа зараженных COVID-19 с выездом на шашлыки во время выходных
Реальное времявчера в 16:52
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Общество
Малышева показала, как проверить легкие на устойчивость к коронавирусу
Врач и телеведущая Елена Малышева показала три домашних теста, которые позволят определить способность легких человека "пережить" коронавирус.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Экономика
Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы
Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил президенту Владимиру Путину на время пандемии коронавируса ограничить движение автобусов, совершающих межрегиональные рейсы.
Происшествия
Четыре человека погибли на пожаре в московском доме престарелых
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона
Число людей, инфицированных коронавирусом, в мире превысило 1,5 млн.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Общество
У 20 жителей Китая нашли коронавирус после прилета из России
Как сообщает ТАСС, накануне стало известно о 13 жителях КНР, прибывших из России, — у них также зафиксирован коронавирус.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Игры
Вот так выглядят стильные логотипы банд из мира Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt Red в рамках конкурса Cyber-up Your PC, участникам которого предстоит придумать дизайн для корпуса персонального компьютера в стиле Cyberpunk 2077, опубликовала логотипы семи банд, которые обитают в мегаполисе Найт-Сити.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Энергетика
WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд
Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Здоровье
В Кузбассе еще один человек вылечился от коронавируса
Политика
ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Политика
Коронавирус: омский губернатор назвал «ключевое» в выступлении президента
Омск, 9 апреля 2020, 06:21 — REGNUM В онлайн-совещании президента РФ Владимира Путина с главами российских регионов, посвящённом мерам по борьбе с коронавирусом, принял участие губернатор Омской области Александр Бурков.
Общество
Путин подписал указ о выделении поддержки семьям с детьми
Подчеркивается, что выплата этих средств не будет учитываться как доход семьи при начислении прочих мер социальной поддержки.
Происшествия
Пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области
Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Новосибирской области.
Здоровье
Российские врачи провели осмотр более 170 пациентов в Сербии
Российские врачи осмотрели более 170 пациентов в больницах Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
Экономика
Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам
Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Общество
Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ
По данным издания, в городе Усинск Республики Коми некоторые жители получили платежки на 18-24 тысяч рублей после проведения тепловой компанией перерасчета из-за установки счетчиков в прошлом году.
Футбол
Форвард «Барселоны» Брейтуэйт сделал стрижку в стиле Роналдо
28-летний датчанин оставил только часть волос надо лбом, повторив легендарную прическу бразильского нападающего Роналдо на чемпионате мира — 2002.
Шоу-бизнес
Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Экономика
Российский страховой рынок может потерять четверть взносов в 2020 году
Москва, 9 апреля 2020, 04:51 — REGNUM Объём потерь страхового рынка России в 2020 году может составить примерно 220 млрд рублей, следует из оптимистического прогноза, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.