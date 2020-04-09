Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России

В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели. Россиян призвали соблюдать режим самоизоляции, не покидать дома без необходимости и держать дистанцию в полтора метра от окружающих.
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В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России

Известия00:21

В Минздраве объяснили резкий рост числа зараженных коронавирусом в России

URA.Ruвчера в 17:24

В Минздраве назвали причину роста числа зараженных коронавирусом в России

Газета.Ruвчера в 17:34

Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России

Lenta.ruвчера в 20:22

В Минздраве объяснили рост случаев заражений коронавирусом в РФ

Национальная служба новостейвчера в 17:03

В Минздраве РФ связали рост числа зараженных COVID-19 с выездом на шашлыки во время выходных

Реальное времявчера в 16:52

В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России

РИА Новостивчера в 16:21
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Общество

Малышева показала, как проверить легкие на устойчивость к коронавирусу

Врач и телеведущая Елена Малышева показала три домашних теста, которые позволят определить способность легких человека "пережить" коронавирус.
РИА Новости вчера в 21:08
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07 апреля в 13:58
Экономика

Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил президенту Владимиру Путину на время пандемии коронавируса ограничить движение автобусов, совершающих межрегиональные рейсы.
РБК вчера в 17:20
Происшествия

Четыре человека погибли на пожаре в московском доме престарелых

Вести.Ru вчера в 21:57
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона

Число людей, инфицированных коронавирусом, в мире превысило 1,5 млн.
Ведомости вчера в 17:49
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Общество

У 20 жителей Китая нашли коронавирус после прилета из России

Как сообщает ТАСС, накануне стало известно о 13 жителях КНР, прибывших из России, — у них также зафиксирован коронавирус.
Телеканал 360° 06 апреля в 03:08
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 07 апреля в 14:21
Политика

На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
РБК 00:52
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Игры

Вот так выглядят стильные логотипы банд из мира Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt Red в рамках конкурса Cyber-up Your PC, участникам которого предстоит придумать дизайн для корпуса персонального компьютера в стиле Cyberpunk 2077, опубликовала логотипы семи банд, которые обитают в мегаполисе Найт-Сити.
Городской портал Новый Нижний вчера в 12:00
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Происшествия

Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Известия 07 апреля в 02:34
Энергетика

WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) купил акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, пользуясь снижением котировок в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть.
РБК вчера в 21:19
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ 07 апреля в 05:35
Здоровье

В Кузбассе еще один человек вылечился от коронавируса

Коммерсантъ Новосибирск 01:08
Политика

ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
РБК вчера в 13:56
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Политика

Коронавирус: омский губернатор назвал «ключевое» в выступлении президента

Омск, 9 апреля 2020, 06:21 — REGNUM В онлайн-совещании президента РФ Владимира Путина с главами российских регионов, посвящённом мерам по борьбе с коронавирусом, принял участие губернатор Омской области Александр Бурков.
REGNUM вчера в 23:21
Общество

Путин подписал указ о выделении поддержки семьям с детьми

Подчеркивается, что выплата этих средств не будет учитываться как доход семьи при начислении прочих мер социальной поддержки.
Хакасия-Информ 07 апреля в 23:52
Происшествия

Пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области

Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Новосибирской области.
Известия 01:05
Здоровье

Российские врачи провели осмотр более 170 пациентов в Сербии

Российские врачи осмотрели более 170 пациентов в больницах Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
RT на русском 00:52
Экономика

Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам

Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество

Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ

По данным издания, в городе Усинск Республики Коми некоторые жители получили платежки на 18-24 тысяч рублей после проведения тепловой компанией перерасчета из-за установки счетчиков в прошлом году.
Газета.Ru вчера в 22:49
Футбол

Форвард «Барселоны» Брейтуэйт сделал стрижку в стиле Роналдо

28-летний датчанин оставил только часть волос надо лбом, повторив легендарную прическу бразильского нападающего Роналдо на чемпионате мира — 2002.
Sport24.ru вчера в 16:37
Шоу-бизнес

Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

РИА Новости вчера в 14:14
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Экономика

Российский страховой рынок может потерять четверть взносов в 2020 году

Москва, 9 апреля 2020, 04:51 — REGNUM Объём потерь страхового рынка России в 2020 году может составить примерно 220 млрд рублей, следует из оптимистического прогноза, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».
REGNUM вчера в 21:51
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
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