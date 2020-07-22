Коронавирус
НТВВ Минздраве объяснили случай повторного заражения коронавирусом в РФ
Владимир Чуланов, главный инфекционист Минздрава: «Повторное заражение (коронавирусом) — явление редкое, и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека». Чуланов добавил, что вакцины от коронавируса разрабатываются так, чтобы вызывать стойкий иммунитет к инфекции.
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Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Экономика
В России планируют довести собираемость налогов до 99%
Москва, 23 июля 2020, 05:38 — REGNUM Довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году планируют в министерстве финансов России.
REGNUM 22:38
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Происшествия
Жених избил невесту незадолго до ее убийства в Москве
"Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека", - рассказал источник РИА Новости.
ТВ Центр 08:04
Футбол
Семак похвалил Азмуна и Дзюбу за игру в прошедшем сезоне
Специалист похвалил форвардов за игру в прошедшем сезоне, заметив, что оба сделали очень многое для команды.
RT на русском 16:02
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM вчера в 17:59
Общество
Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов трех федеральных округов страны из-за засухи и суховеев.
РИА Новости 20:20
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Вечерний курьер 08:08
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
Единоборства
Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском 13:34
Общество
Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия 19:10
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
В указе устанавливаются целевые показатели, которые характеризуют достижение национальных целей к 2030 году.
RT на русском вчера в 04:50
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Происшествия
Более 12 тысяч случаев коронавируса подтверждено в Иркутской области
По сообщению оперативного штаба, на 23 июля 2020 года в Иркутской области подтверждено 12323 случая заболевания коронавирусом.
Областная газета (г. Иркутск) 22:34
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с Сьюки Уотерхаус
Актер сделал предложение своей девушке-модели, с которой встречается два года34-летний британский актер, музыкант и фотомодель Роберт Паттинсон решил жениться на модели Сьюки Уотерхаус.
Inc-news.ru 11:52
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
Наука
Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций о коронавирусе
Роспотребнадзор сообщил об открытии российского портала препринтов (научных статей) по коронавирусу COVID-19 Preprints.
Коммерсантъ 21:23
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
Энергетика
«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения
Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
RT на русском 11:51
Здоровье
Доктор Мясников призвал не бежать к хирургам при первых болях в спине
Мясников призвал не слушать врачей, которые направляют пациентов с такими симптомами к хирургу.
Экономика сегодня 22:02
Кино
Фаталити в новой экранизации Mortal Kombat не уступят в жестокости играм
Льюис Тан, который исполняет одну из ролей в грядущей экранизации Mortal Kombat, сообщил, что фаталити в фильме получились под стать играм.
Игромания.ру 11:20
Космос
Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»
Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru вчера в 08:23