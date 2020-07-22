Коронавирус

НТВНТВВ Минздраве объяснили случай повторного заражения коронавирусом в РФ

Владимир Чуланов, главный инфекционист Минздрава: «Повторное заражение (коронавирусом) — явление редкое, и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека». Чуланов добавил, что вакцины от коронавируса разрабатываются так, чтобы вызывать стойкий иммунитет к инфекции.
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В Минздраве оценили вероятность повторного заражения коронавирусом

Lenta.ru10:59

В Минздраве объяснили причину повторного заражения COVID-19

Газета.Ru11:17

Врач из Владимирской области повторно заболел коронавирусом

РИА Новости12:08

В Минздраве объяснили данные о повторном заражении коронавирусом

РБК12:54

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ТАСС10:42

Минздрав прокомментировал сообщения о повторном инфицировании COVID-19

RT на русском10:42

Главный инфекционист Минздрава назвал редким явлением повторное заражение COVID-19

Интерфакс10:27
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Фотография Тулеева исчезла с доски почета в Кемерове

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
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В России планируют довести собираемость налогов до 99%

Москва, 23 июля 2020, 05:38 — REGNUM Довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году планируют в министерстве финансов России.
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Жених избил невесту незадолго до ее убийства в Москве

"Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека", - рассказал источник РИА Новости.
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На Камчатке нашли тело туриста, пропавшего на вулкане 17 дней назад

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Семак похвалил Азмуна и Дзюбу за игру в прошедшем сезоне

Специалист похвалил форвардов за игру в прошедшем сезоне, заметив, что оба сделали очень многое для команды.
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Общество

Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов трех федеральных округов страны из-за засухи и суховеев.
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Музыка

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Общество

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
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Общество

Диетолог раскрыла способ избавления от жира на животе

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
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Общество

Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
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Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

В указе устанавливаются целевые показатели, которые характеризуют достижение национальных целей к 2030 году.
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Общество

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Более 12 тысяч случаев коронавируса подтверждено в Иркутской области

По сообщению оперативного штаба, на 23 июля 2020 года в Иркутской области подтверждено 12323 случая заболевания коронавирусом.
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Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
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Наука

Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций о коронавирусе

Роспотребнадзор сообщил об открытии российского портала препринтов (научных статей) по коронавирусу COVID-19 Preprints.
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Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
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Энергетика

«Нафтогаз» повышает цену на газ для населения

Украинский «Нафтогаз» повышает цену на газ для населения на 7%, сообщает УНИАН.
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Космос

Впервые в истории астрономы увидели звезду и две ее экзопланеты вместе

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Доктор Мясников призвал не бежать к хирургам при первых болях в спине

Мясников призвал не слушать врачей, которые направляют пациентов с такими симптомами к хирургу.
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Фаталити в новой экранизации Mortal Kombat не уступят в жестокости играм

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Опубликовано видео, где Никсон сообщил о гибели «Аполлона-11»

Специалисты по искусственному интеллекту создали "дипфейковое" видео, на котором президент США Ричард Никсон сообщает нации о том, что первая экспедиция американских астронавтов на Луну окончилась трагически, и астронавты не вернутся на землю.
Газета.Ru вчера в 08:23
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