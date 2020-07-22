Владимир Чуланов, главный инфекционист Минздрава: «Повторное заражение (коронавирусом) — явление редкое, и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека». Чуланов добавил, что вакцины от коронавируса разрабатываются так, чтобы вызывать стойкий иммунитет к инфекции.

В Минздраве объяснили случай повторного заражения коронавирусом в РФ

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