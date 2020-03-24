Коронавирус
RT на русскомМинздрав прокомментировал запрет кальянов в барах из-за коронавируса
Ранее кабмин России поручил регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Регионам также поручено запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.
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с чего всё началось
По итогам заседания регионам поручили закрыть все детские развлекательные центры и игровые комнаты, ночные клубы, кинотеатры и иные развлекательные и досуговые заведения.Pro Город Киров12:01
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США выделят около $6 трлн финансовой помощи из-за коронавируса
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«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
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В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты
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Пожилых сахалинцев отправляют на карантин
Из бюджета области выделили 60 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и защитных средств.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
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Интернет
YouTube снизит качество видео по всему миру
Руководство YouTube согласилось временно снизить качество картинки для пользователей во всем мире, включая Россию.
Здоровье
В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
В регионе подтверждены первые два случая заражения.
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Власти Москвы определили критерии госпитализации пациентов с вирусом
Департамент здравоохранения Москвы определил критерии, при которых пациента с подтвержденным коронавирусом необходимо госпитализировать.
Происшествия
Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки
Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Общество
В гидрометцентре рассказали о погоде летом
В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Энергетика
Сводки с нефтяного рынка: техасцы дрогнули первыми
В WSJ уверены, что ОПЕК была создана с целью контроля цен на нефтяном рынке – "по образу и подобию" техасского регулятора.
Игры
Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса
Варшавская студия Anshar завершает работу над изометрической ролевой игрой Gamedec, которая должна выйти на РС до конца года.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, пишет Газета.ru.
Единоборства
Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Футбол
Смолов: Рамос сказал, что надо было приезжать в Испанию раньше
Общество
Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса
Господин Собянин сообщил, что за последние десять дней в Россию из-за рубежа приехал миллион человек и их нужно «осадить, чтобы они посидели дома».
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Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows
Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в операционных системах Windows 7, Windows 8.1 и всех поддерживаемых сборках Windows 10.
Наука
Открыт механизм трансформации стволовых клеток в органы
Именно FoxA2, как выяснили ученые на мышиных моделях, раскрывает ДНК, захватывая хромосомные белки, после чего активируется строго установленный набор генов, определяющий дальнейшую судьбу стволовой клетки – стать частью печени, мозга, кости или любого другого органа.
Энергетика
Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет
Мировое потребление нефти, которое обычно держится на уровне 100 миллионов баррелей в день, в ближайшие месяцы может сократиться на 10-25 процентов.