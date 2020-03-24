Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинздрав прокомментировал запрет кальянов в барах из-за коронавируса

Ранее кабмин России поручил регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Регионам также поручено запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.
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По итогам заседания
 регионам поручили закрыть все детские развлекательные центры и игровые комнаты, ночные клубы, кинотеатры и иные развлекательные и досуговые заведения.
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