Правительство России поручило регионам страны запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Об этом стало известно сегодня, 24 марта, после заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщают федеральные СМИ.

В брянских барах и ресторанах запретят курить кальяны

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