Коронавирус

БрянскTodayБрянскTodayВ брянских барах и ресторанах запретят курить кальяны

Правительство России поручило регионам страны запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Об этом стало известно сегодня, 24 марта, после заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщают федеральные СМИ.
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В России объяснили запрет кальянов в барах и ресторанах на фоне коронавируса

Lenta.ru15:17

Минздрав прокомментировал запрет кальянов в барах из-за коронавируса

RT на русском15:15

Правительство РФ поручило регионам запретить курение кальянов в кафе из-за COVID-19

Москва 2411:53

Минздрав поддержал запрет на курение в ресторанах и барах

Rambler News Service14:22

Курение кальянов ограничат в России из-за распространения COVID-19

Газета.Ru11:55

Минздрав РФ: Запрет кальянов обоснован на фоне вспышки коронавируса

РЕН ТВ14:57

Власти поручили регионам запретить кальяны в кафе и барах из-за вируса

РБК11:42
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