Коронавирус
БрянскTodayВ брянских барах и ресторанах запретят курить кальяны
Правительство России поручило регионам страны запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Об этом стало известно сегодня, 24 марта, после заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщают федеральные СМИ.
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Кино
Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel
Здоровье
Из-за пандемии коронавируса может начаться дефицит «Арбидола»
Аналитики компании RNC Pharma сообщают, что в скором времени может закончиться запас "Арбидола".
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова госпитализировалась и проверяется на онкологию
В своем Instagram актеры и артисты рассказывают о том, как проводят вынужденные отпуска, без возможности выехать за границу: кто-то наслаждается общением с семьей, кто-то «подсел» на компьютерные игры, Ольга Бузова же решила заняться своим здоровьем.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Происшествия
На Кубани четыре человека остаются на лечении от коронавируса
По последним данным краевого минздрава, лечение от коронавируса в больницах на Кубани проходят четыре человека.
Экономика
Европе предсказали сильнейший экономический кризис
Аналитики Bloomberg прогнозируют сильнейший экономический кризис в еврозоне на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса.
Политика
Путин оценил больницу в Коммунарке
Президент России Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом.
Гаджеты
Ждать осталось недолго: Comet Lake-H готовы покорять рынок
Компания Intel готовит сейчас сразу два семейства процессоров Comet Lake: настольные Comet Lake-S и производительные мобильные Comet Lake-H.
Общество
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Игры
В Plague Inc. появится режим со спасением мира от пандемии
Общество
В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина
Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Хоккей
«Сибирь» вернется к тренировкам 30 марта
Новосибирский клуб «Сибирь» планирует закончить паузу 29 марта и начать подготовку к возобновлению плей-офф КХЛ.
Происшествия
У умершего в больнице им. Мухина пациента не выявили коронавируса
По словам собеседника агентства, пациенту была оказана все необходимая медицинская помощь.
Общество
Общенациональный карантин введен в Великобритании
Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
Общество
Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков
Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.
Энергетика
Сводки с нефтяного рынка: техасцы дрогнули первыми
В WSJ уверены, что ОПЕК была создана с целью контроля цен на нефтяном рынке – "по образу и подобию" техасского регулятора.
Шоу-бизнес
Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса
Сегодня от коронавируса ушла из жизни итальянская актриса Лучия Бозе.
Спорт
Олимпийский чемпион по плаванию рассказал, как переболел коронавирусом
Южноафриканский пловец, олимпийский чемпион Кэмерон ван дер Бург рассказал о том, что он уже две недели борется с коронавирусом.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 400 тысяч
Более 104 тыс. пациентов выздоровели. В России, по данным, на 24 марта подтверждено 495 случаев инфицирования коронавирусом.
Происшествия
В доме российского епископа нашли нарколабораторию
На квартире епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана нашли нарколабораторию. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ».
Здоровье
В Петербурге больницам запретили плановый прием пациентов
В Санкт-Петербурге государственным и частным больницам запретили плановый прием пациентов.
Армия и оружие
Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Финансы
Российские банки поднимают ставки по ипотеке
Ряд банков РФ увеличили ставки ипотеке и вкладам.