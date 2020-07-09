Коронавирус
Rambler News ServiceВ Минздраве оценили данные о связи коронавируса с бесплодием
Ранее «Известия» со ссылкой на исследование ученых из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина (Китай) сообщали, что коронавирус нового типа способен инфицировать органы женской репродуктивной системы, тем самым создавая риск бесплодия среди переболевших этой инфекцией.
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В Минздраве прокомментировали теорию о том, что коронавирус приводит к бесплодию
Комсомольская правда14:09
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Общество
Sony показала дизайн обложек для игр PlayStation 5
Компания Sony опубликовала изображения с внешним видом обложек для игр PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
CyberSport.ru 14:15
Футбол
Газизов: тяжело давалось решение об уходе из «Уфы»
RT на русском 12:24
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
РИА Новости 12:18
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ 06:48
Политика
Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда
В своем интервью для ТАСС Козак заявил, что многочасовые переговоры, которые не ведут ни к какому конкретному результату, правильно назвать «театром абсурда».
Городовой 14:40
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
Хоккей
«Авангард» разорвал контракт с нападающим Андригетто
Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Свеном Андригетто 9 июля, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
ИА Красная Весна 14:01
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor вчера в 08:42
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение по делу об убийствах.
RT на русском 13:04
Политика
Отбывший срок за госизмену российский журналист Григорий Пасько рассказал «Ъ», почему не признает своей вины
Журналист газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта» Григорий Пасько был арестован 23 ноября 1997 года в аэропорту Владивостока.
Коммерсантъ 05:01
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат 04:51
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ
РИА Новости 12:03
Происшествия
В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
Политика
Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ
На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
Евразия Daily 13:01
Шоу-бизнес
Блогер Айза Анохина выкупила у бывшего мужа развод за 12,5 млн рублей
Блогер Айза Анохина развелась со своим вторым мужем Дмитрием. Это стоило звезде реалити-шоу «Супер Айза» 12,5 млн рублей.
Mockva.ru 14:11
Общество
Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения реки Камы в Пермском крае
Ранее компания «Уралхим» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России — решила остановить работу завода «Азот» в Пермском крае из-за превышения в Каме концентрации хлоридов кальция и обратилась в природоохранные органы с просьбой установить причину загрязнения реки.
Коммерсантъ 12:27
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Политика
В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным
Однопартийцы бывшего лидера Украины Петра Порошенко из «Европейской солидарности» назвали «местью Кремля» обнародование фальшивой записи, на которой Порошенко якобы говорит с российским президентом Владимиром Путиным.
Городовой 14:36
Наука
Оценено влияние технологии 5G на здоровье человека
Беспроводную технологию 5-го поколения начали использовать по всему земному шару в прошлом году.
Evo-rus.com 10:16
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Происшествия
Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза
Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
Российская газета 10:30
Общество
Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
Общество
Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках.
РБК 14:56
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Киев потерял Крым, потому что вел себя с жителями полуострова непорядочно, заявила экс-депутат Рады Анна Герман.
Газета.Ru 07:04