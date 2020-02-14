Общество
РИА НовостиВ Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
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Футбол
Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье»
Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".
Гаджеты
Весной Microsoft прекратит поддерживать Windows 10 версии 1809
12 мая текущего года Microsoft прекратит оказывать поддержку Windows 10 October 2018 update.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Армия и оружие
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес, которые начали поступать после обострения ситуации в Идлибе.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Политика
План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Культура
Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым
Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Футбол
«Рубин» прокомментировал исключение «Манчестер Сити» из еврокубков
Сегодня департамент Союз европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю отстранил Манчестер Сити от выступлений во всех европейских клубных соревнованиях под эгидой организации на два следующих сезона 2020/21 и 2021/22.
Происшествия
В Петербурге горит производственное здание на площади 300 «квадратов»
Производственное здание загорелось в Санкт-Петербурге на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Шоу-бизнес
Похудевшая на 45 кг певица Адель стала похожа на Анджелину Джоли
Певица Адель похудела на 45 кг после развода с супругом.
Авто
Первый электрокар Dacia появится до 2022 года
Особый интерес вызывает модель, которая обозначена как Dacia Urban City car и расположилась в категории BEV, наряду с вышеупомянутой моделью на основе CMF-EV.
Общество
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн
Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Политика
Турчинов обвинил США в предательстве Украины
Как считает Турчинов, Украина подписала в 1994 году «бумагу», которая, как выяснилось позже, «ничего не стоит», так как США пообещали лишь поддержку на дипломатическом уровне, а также «любовь и уважение».
Общество
Суд обязал МХАТ имени Горького выплатить актерам надбавки
Истцы просили суд обязать работодателя предоставить предусмотренную трудовым договором работу, взыскать невыплаченные надбавки, а также по 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.
Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Футбол
Твиттер «Ахмата» удалил фото Кокорина в экипировке «Сочи»
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек
Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523, следует из данных Национальной комиссии по здравоохранению КНР.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Армия и оружие
Названы критические недостатки танков НАТО в случае войны с Россией
Недавно СМИ сообщили, что в случае войны с Россией при проведении боевых действий на территории Восточной Европы тяжёлые танки НАТО не смогут пройти по мостам через реки.
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez
Политика
СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России
Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Общество
В Петербурге мальчикам в юбках не разрешили танцевать под Queen
Подростки сами подобрали костюмы стиле стиле "Queen", а танцевать хотели под песню "I want то break free".
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей передали матери
Религия
Православные христиане отмечают Сретенье Господне
Политика
В США опасаются утраты эффективности санкций
Финансовые ограничительные меры США в отношении других стран могут со временем стать полностью неэффективными.