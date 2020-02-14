Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
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Минздрав похвалил фильм Дудя про ВИЧ

Московский Комсомолец13:41

Замминистра здравоохранения назвал полезным фильм Дудя о ВИЧ в России

РБК14:30

В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ

Lenta.ru14:28

В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ

РИА Новости15:25

Замминистра здравоохранения назвал полезным фильм Дудя о ВИЧ

Ведомости13:29

Фильм Дудя про ВИЧ одобрили в Минздраве

Интерфакс13:18

В Минздраве считают, что фильм Дудя мотивирует россиян сдать тест на ВИЧ

ТАСС13:10
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Футбол

Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье»

Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".
РИА Новости 16:43
Гаджеты

Весной Microsoft прекратит поддерживать Windows 10 версии 1809

12 мая текущего года Microsoft прекратит оказывать поддержку Windows 10 October 2018 update.
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Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Армия и оружие

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Сирии

Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах в свой адрес, которые начали поступать после обострения ситуации в Идлибе.
Газета.Ru 01:48
Космос

Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Ин-спейс.ру 10:44
Политика

План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции

План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
REGNUM 19:25
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда 06:41
Культура

Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым

Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Neva.Today 04:55
Футбол

«Рубин» прокомментировал исключение «Манчестер Сити» из еврокубков

Сегодня департамент Союз европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю отстранил Манчестер Сити от выступлений во всех европейских клубных соревнованиях под эгидой организации на два следующих сезона 2020/21 и 2021/22.
Советский спорт 14:59
Происшествия

В Петербурге горит производственное здание на площади 300 «квадратов»

Производственное здание загорелось в Санкт-Петербурге на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
РИА Новости 21:02
Шоу-бизнес

Похудевшая на 45 кг певица Адель стала похожа на Анджелину Джоли

Певица Адель похудела на 45 кг после развода с супругом.
Актуальные Новости 16:02
Авто

Первый электрокар Dacia появится до 2022 года

Особый интерес вызывает модель, которая обозначена как Dacia Urban City car и расположилась в категории BEV, наряду с вышеупомянутой моделью на основе CMF-EV.
SpeedMe 07:28
Общество

Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн

Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Retailer.ru вчера в 07:38
Политика

Турчинов обвинил США в предательстве Украины

Как считает Турчинов, Украина подписала в 1994 году «бумагу», которая, как выяснилось позже, «ничего не стоит», так как США пообещали лишь поддержку на дипломатическом уровне, а также «любовь и уважение».
Журналистская правда 03:50
Общество

Суд обязал МХАТ имени Горького выплатить актерам надбавки

Истцы просили суд обязать работодателя предоставить предусмотренную трудовым договором работу, взыскать невыплаченные надбавки, а также по 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.
Красная весна 10:45
Политика

В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Газета.Ru 17:58
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Футбол

Твиттер «Ахмата» удалил фото Кокорина в экипировке «Сочи»

Бомбардир.ру 10:03
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек

Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523, следует из данных Национальной комиссии по здравоохранению КНР.
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Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Shraibikus News вчера в 08:31
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM 19:26
Политика

Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права

Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 09:17
Армия и оружие

Названы критические недостатки танков НАТО в случае войны с Россией

Недавно СМИ сообщили, что в случае войны с Россией при проведении боевых действий на территории Восточной Европы тяжёлые танки НАТО не смогут пройти по мостам через реки.
Ferra вчера в 09:22
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez

Cyber.sports.ru вчера в 14:14
Политика

СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
РИА Новости 14:53
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Общество

В Петербурге мальчикам в юбках не разрешили танцевать под Queen

Подростки сами подобрали костюмы стиле стиле "Queen", а танцевать хотели под песню "I want то break free".
Neva.Today 13:31
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей передали матери

Российская газета вчера в 23:52
Религия

Православные христиане отмечают Сретенье Господне

РИА Новости 18:51
Политика

В США опасаются утраты эффективности санкций

Финансовые ограничительные меры США в отношении других стран могут со временем стать полностью неэффективными.
Политическая Экспертиза 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На январь 2019 года канал имеет 4,5 млн подписчиков и более 476 млн просмотров.
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