Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ

Футбол Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть «Монпелье» Футболист сборной России и "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в матче 25-го тура чемпионата Франции и помог своей команде переиграть дома "Монпелье".

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Космос Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.

Политика План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.

Кино Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.

Культура Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.

Футбол «Рубин» прокомментировал исключение «Манчестер Сити» из еврокубков Сегодня департамент Союз европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю отстранил Манчестер Сити от выступлений во всех европейских клубных соревнованиях под эгидой организации на два следующих сезона 2020/21 и 2021/22.

Авто Первый электрокар Dacia появится до 2022 года Особый интерес вызывает модель, которая обозначена как Dacia Urban City car и расположилась в категории BEV, наряду с вышеупомянутой моделью на основе CMF-EV.

Общество Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Политика Турчинов обвинил США в предательстве Украины Как считает Турчинов, Украина подписала в 1994 году «бумагу», которая, как выяснилось позже, «ничего не стоит», так как США пообещали лишь поддержку на дипломатическом уровне, а также «любовь и уважение».

Общество Суд обязал МХАТ имени Горького выплатить актерам надбавки Истцы просили суд обязать работодателя предоставить предусмотренную трудовым договором работу, взыскать невыплаченные надбавки, а также по 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Политика В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе» Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.

Общество Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523, следует из данных Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Политика Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Армия и оружие Названы критические недостатки танков НАТО в случае войны с Россией Недавно СМИ сообщили, что в случае войны с Россией при проведении боевых действий на территории Восточной Европы тяжёлые танки НАТО не смогут пройти по мостам через реки.