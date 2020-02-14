Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
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В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ

РИА Новости15:25

Минздрав похвалил фильм Дудя про ВИЧ

Московский Комсомолец13:41

В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ

Lenta.ru14:28

Замминистра здравоохранения назвал полезным фильм Дудя о ВИЧ в России

РБК14:30

Замминистра здравоохранения назвал полезным фильм Дудя о ВИЧ

Ведомости13:29

Фильм Дудя про ВИЧ одобрили в Минздраве

Интерфакс13:18

В Минздраве считают, что фильм Дудя мотивирует россиян сдать тест на ВИЧ

ТАСС13:10
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Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

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Политика

В посольстве России в Канаде оценили дело о геноциде в Ейске

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России направил Канаде запрос на предоставление материалов уголовных дел в отношении бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, который мог участвовать в расстреле более 200 детей в советском Ейске в годы Второй Мировой войны.
Газета.Ru 21:47
Происшествия

Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину

РБК 22:42
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости 12:25
Футбол

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Газета.Ru 14:54
Армия и оружие

Россия поставила в Сирию самую «бесполезную» систему ПВО в мире

Российские С-300 оказались самыми бесполезными системами ПВО в Сирии.
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Космос

Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях

"По тем данным, которые поступают от американской стороны, старт первого корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 20 мая", — сказал собеседник агентства.
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Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить

Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
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Музыка

В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя

Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
РИА Новости вчера в 07:41
Армия и оружие

Сатановский рассказал о блефе Турции в Сирии

Анкара в силу ряда причин не сможет вести полноценную войну в Сирии. Об этом заявил известный политолог и востоковед Евгений Сатановский.
Южный Федеральный вчера в 21:57
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда 06:41
Здоровье

В Хубэй прибыли 25 тысяч медиков для борьбы с коронавирусом

В эпицентр распространения коронавируса провинцию Хубэй направлены 217 медицинских бригад, в составе которых находятся более 25 тысяч медицинских работников.
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Шоу-бизнес

Майли Сайрус выложила фото с обнаженной грудью

Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
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Общество

Киркоров заявил, что не боится оскорбить чувства верующих новым клипом

Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за его нового клипа "Романы".
Газета.Ru 13:14
Политика

Путин поддержал запрет отчуждать территории России

Президент России Владимир Путин согласился с предложением художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова внести в Конституцию поправку, согласно которой отчуждение российских территорий будет под запретом.
Городовой 05:30
Наука

Большое число сексуальных партнеров повышает риск рака

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Футбол

Московское «Динамо» разгромило «Спартак» из Юрмалы

Футболисты московского «Динамо» в контрольном матче в Турции уверенно обыграли «Спартак» из Юрмалы.
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Хоккей

Алексей Морозов будет назначен президентом КХЛ

Издание «Спорт-Экспресс» сообщает о том, что высшее руководство страны после долгих раздумий приняло решение поставить новым главой КХЛ Алексея Морозова.
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Политика

Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Lenta.ru 15:07
Армия и оружие

Российские военные сняли, как конвой США обстреливает сирийцев

Группа, как пишет Lenta.ru, российских военнослужащих зафиксировала на видео стычку американского военного конвоя с жителями сирийского города Эль-Камышлы.
News.ru 08:40
Шоу-бизнес

Бузова нарядилась в медсестру на День влюбленных

Певица оригинально поздравила своего бойфренда Звезда телепроекта "Дом − 2" Ольга Бузова порадовала свою многомиллионную интернет-аудиторию новым постом.
WomanHit.ru 06:11
Шоу-бизнес

Собчак выложила фото с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.
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Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
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Религия

Православные христиане отмечают Сретенье Господне

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Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Газета.Ru 14:07
Политика

Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»

Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
Газета.Ru 19:46
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Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Lenta.ru 07:42
Спорт

Россиянка Воробьева выиграла золото на ЧЕ по борьбе

Российская спортсменка Наталья Воробьева победила в финале чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 72 кг.
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Общество

Инвалиды третьей группы получат право на бесплатную парковку

Инвалиды III группы, получившие до 1 июля 2020 года опознавательный знак «Инвалид» и пользующиеся правом на бесплатную парковку, сохранят это право.
Кубань 24 02:31
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Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM 19:26
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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На январь 2019 года канал имеет 4,5 млн подписчиков и более 476 млн просмотров.
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