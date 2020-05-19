Да, конечно, это нужно сделать. Для России было бы полезно, чтобы это было с 21 года. Минздрав уже давно борется за то, чтобы повысить возрастной ценз продажи алкоголя. Много людей выступали с этой инициативой.

«Министерство здравоохранения поддерживает инициативы по увеличению возраста продажи алкоголя, поскольку известно, что потребление алкоголя, особенно крепкого, ассоциировано с повышением риска смерти в трудоспособном возрасте», — заявил он «РИА Новости» во вторник, 19 мая.

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