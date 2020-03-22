Как поясняет замминистра, курильщики страдают хроническими заболеваниями легких, в том числе хроническим бронхитом, а также пневмонией.

с чего всё началось

Курильщики чаще некурящих людей тяжелее переносят симптомы коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. Такое мнение политик сделал на основании исследования, проведенного специалистами Гарвардского университета и университета Ираклион.

В Минздраве оценили опасность коронавируса для курильщиков

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