Коронавирус
URA.RuВ Минздраве оценили опасность коронавируса для курильщиков
Курильщики чаще некурящих людей тяжелее переносят симптомы коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. Такое мнение политик сделал на основании исследования, проведенного специалистами Гарвардского университета и университета Ираклион.
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Как поясняет замминистра, курильщики страдают хроническими заболеваниями легких, в том числе хроническим бронхитом, а также пневмонией.ТАСС13:02
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Автоспорт
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Культура
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Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Общество
Почему эпидемия коронавируса привела к росту продаж оружия в США
На фоне распространения в США COVID-19, инфекции, вызванной коронавирусом нового типа, американские граждане активно скупают огнестрельное оружие, сообщают национальные СМИ.
Футбол
Агент: Обиднее всего был срыв сделки по переходу Жиркова в «Барселону»
По словам Прудникова, каждое трансферное окно десятки сделок срываются, но самый обидный срыв за 11 лет — по переходу Юрия Жиркова в «Барселону».
Общество
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На Украине зафиксировали 47 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.
Экономика
Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО
Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.
Общество
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Космос
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Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
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Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
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Специалисты рассказали о быстром способе очистки воды
Происшествия
Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом
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Политика
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Собянин опроверг фейки о вводе войск в Москву из-за коронавируса
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Политика
СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил работу пабов, клубов и других мест массового скопления людей из-за угрозы президента Франции Эммануэля Макрона, пишет 22 марта Libération со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.