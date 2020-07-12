с чего всё началось

Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Врач привел в пример США и Индию, где фиксируются новые антирекорды по зараженным коронавирусом.

В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6,1K

Общество В нескольких муниципалитетах Каталонии ввели жесткий карантин Власти испанского автономного сообщества Каталония приняли решение о введении жесткого карантина в городе Льейда и семи муниципалитетах провинции (комарка Сегрия), сообщили власти.

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Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,2K

Происшествия Трасса М-5 в Челябинской области встала в пробке из-за аварии Авария произошла на 108-м километре трассы — в районе поворота на Снежинск. Пострадавших в ДТП нет, однако машины перегородили дорогу.

Здоровье Москва с 13 июля переходит к очередному этапу снятия ограничений С 13 июля Москва переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

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Космос Древняя жизнь на Марсе: сможет ли новая миссия найти ее следы Новые датчики Марса из Соединенных Штатов, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая будут запущены этим летом.

Технологии Экономист МВФ сообщил, как может измениться высшее образование Пандемия коронавирусной болезни может подтолкнуть высшее образование к системным сдвигам, заявил бывший главный экономист Международного валютного фонда и профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф 6 июля в статье на портале Project Syndicate.

Гаджеты Холдинг из Европы перехватывает у японцев лидерство в EUV наноэлектронике Оборудование холдинга ASML из Нидерландов чаще всего упоминается при переходе полупроводниковой отрасли на использование литографии с EUV, однако японские поставщики оснастки и материалов не собираются уступать перспективный рынок конкурентам.

Армия и оружие На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих. 820

Армия и оружие Окопный заряд разровнял позиции 57-й бригады ВСУ: сводка с Донбасса На донецком направлении боевики 57-й бригады по приказу военного преступника Мишанчука обстреляли из 120-мм миномётов, БМП и стрелкового оружия район аэропорта г. Донецка.