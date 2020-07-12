Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса

Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Врач привел в пример США и Индию, где фиксируются новые антирекорды по зараженным коронавирусом.
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с чего всё началось
«Динамика развития эпидемии, в том числе возможный новый подъём заболеваемости — так называемая вторая волна, — зависит от трёх простых факторов: наличия источника инфекции (больные люди), наличия восприимчивого организма (здоровые, ещё не болевшие люди) и условий для передачи инфекции от одних другим», — приводит его слова
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