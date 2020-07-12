с чего всё началось

Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Врач привел в пример США и Индию, где фиксируются новые антирекорды по зараженным коронавирусом.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 842

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Шоу-бизнес Танцовщик Полунин удалил с груди татуировку с Путиным Свое фото со сведенной татуировкой на груди, ранее изображающей президента России Владимира Путина, опубликовал танцовщик Сергей Полунин 10 июля на своей странице в Instagram. 1

Экономика Госдума ограничивает стоимость кредитов в России Устанавливается запрет на включение в договор потребительского кредита (займа) условий, предусматривающих наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности, неснижаемого остатка денежных средств или суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей по договору), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа. 3

Экономика Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса. 20

Футбол В «Уфе» опровергли информацию о зараженных коронавирусом футболистах Результаты тестов на коронавирус, взятые перед матчем с московским "Локомотивом", показали, что все футболисты "Уфы" и персонал клуба здоровы, заявил РИА Новости председатель попечительского совета Ростислав Мурзагулов.

Футбол Арбитра Лапочкина подозревают в ставках на тотализаторе Российского арбитра Сергея Лапочкина подозревают в ставках на тотализаторе.

Политика В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса. 119

Общество Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30% Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH. 280

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,4K

Шоу-бизнес Все ради Павла Прилучного: Мирослава Карпович сделала пластику Внешность молодой актрисы менялась последние годы кардинально. В первую очередь Карпович сильно похудела.

Общество Редактора телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде. 4

Политика В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений «Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей. 1

Происшествия Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске. 166