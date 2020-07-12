Коронавирус
РИА НовостиВ Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Врач привел в пример США и Индию, где фиксируются новые антирекорды по зараженным коронавирусом.
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с чего всё началось
«Динамика развития эпидемии, в том числе возможный новый подъём заболеваемости — так называемая вторая волна, — зависит от трёх простых факторов: наличия источника инфекции (больные люди), наличия восприимчивого организма (здоровые, ещё не болевшие люди) и условий для передачи инфекции от одних другим», — приводит его слова Минздрав России.RT на русском08:15
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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
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Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
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Интерфакс 06:38
Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru вчера в 20:33
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Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
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Власти Украины предложили возобновить подачу воды в обмен на возвращение полуострова.
URA.Ru вчера в 23:32
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Сын Дэвида и Виктории Бекхэм объявил о свадьбе с дочерью миллиардера
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Танцовщик Полунин удалил с груди татуировку с Путиным
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ИА Красная Весна 05:22
Экономика
Госдума ограничивает стоимость кредитов в России
Устанавливается запрет на включение в договор потребительского кредита (займа) условий, предусматривающих наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности, неснижаемого остатка денежных средств или суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей по договору), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.
REGNUM 09 июля в 06:17
Происшествия
В подтопленной Рузе при ликвидации ЧС прокопали новое русло реки
Радио Sputnik 08:14
Политика
Песков: Россия прошла острую фазу коронавируса с наименьшими потерями
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Российская газета 07:42
Экономика
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru вчера в 05:38
Футбол
В «Уфе» опровергли информацию о зараженных коронавирусом футболистах
Результаты тестов на коронавирус, взятые перед матчем с московским "Локомотивом", показали, что все футболисты "Уфы" и персонал клуба здоровы, заявил РИА Новости председатель попечительского совета Ростислав Мурзагулов.
РИА Новости 07:27
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
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Российского арбитра Сергея Лапочкина подозревают в ставках на тотализаторе.
Евро-футбол.ру 04:55
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru 06:06
Игры
Sony инвестирует $250 млн в Epic Games
Японская компания Sony подтвердила сообщения о инвестициях в размере $250 млн в компанию Epic Games.
ПРАЙМ 10 июля в 05:56
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Шоу-бизнес
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Внешность молодой актрисы менялась последние годы кардинально. В первую очередь Карпович сильно похудела.
Комсомольская правда вчера в 15:35
Общество
Редактора телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе
Мировой судья Тверского района Москвы на 120 тысяч рублей оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву за две фейковые новости о коронавирусе на сайте канала, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 07:46
Космос
Японские астрономы зафиксировали супервзрыв на карликовой звезде
ИА Красная Весна вчера в 14:00
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
«Насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве», – ответил представитель главы государства на вопрос о готовности России к выходу Украины из Минских договоренностей.
Взгляд.ру 08:04
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
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Автоспорт
75 минут до старта: Комментарий Ландо Норриса
Думаю, она будет иной, чем в первой гонке сезона.
F1news.ru 07:55
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших
Защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что потерпевшие по делу о ДТП с участием артиста требуют в исках около 40 миллионов рублей, пишут «Известия».
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Авто
Автоэксперты назвали главные преимущества «механики» перед АКПП
Эксперты из «АиФ» назвали несколько преимуществ механической коробки передач. Самая главная причина — надежность.
Live24 09 июля в 08:54