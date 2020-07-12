с чего всё началось

Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Врач привел в пример США и Индию, где фиксируются новые антирекорды по зараженным коронавирусом.

В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса

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Футбол Заха показал угрозы из личных сообщений в Instagram Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха опубликовал в Twitter скриншоты из личных сообщений в Instagram.

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